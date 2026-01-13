Johan Mojica no aguantó más y explotó con un hincha del Mallorca: así fue el momento

La tensión en el entorno del Mallorca empieza a sentirse con fuerza en cada jornada de LaLiga. La reciente derrota 2-1 frente a Rayo Vallecano no solo profundizó las dudas deportivas del equipo, sino que también desató un episodio de alta carga emocional a las afueras del estadio, con Johan Mojica como protagonista. El defensor colombiano dio la cara ante un grupo de hinchas inconformes, en un cruce que evidenció el delicado momento que atraviesa el club balear.

Con apenas 18 puntos en la tabla de posiciones y solo una unidad de diferencia respecto a la zona de descenso, la preocupación entre los aficionados es creciente. El margen de error se ha reducido al mínimo y cada resultado negativo incrementa la presión sobre jugadores y cuerpo técnico. Tras el pitazo final del encuentro del fin de semana, varios seguidores decidieron esperar a los futbolistas a la salida del escenario deportivo para manifestar su inconformidad.

Mojica enfrentó a los hinchas y defendió su profesionalismo

Lejos de esquivar la situación, Johan Mojica optó por detener su vehículo y dialogar directamente con los aficionados. Sin embargo, lo que inició como un intercambio verbal terminó convirtiéndose en un momento tenso, marcado por reproches y gritos. El lateral colombiano, visiblemente molesto, respondió con firmeza ante los cuestionamientos, dejando clara su postura frente al trato recibido.

“Yo soy un señor y no voy a permitir que me grites así. Ni mi papá me grita así”, se le escuchó decir al futbolista, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Mojica también defendió su trayectoria profesional, recordando que a lo largo de su carrera siempre se ha caracterizado por el respeto y el compromiso dentro y fuera del campo.

Un contexto deportivo que explica la tensión en Mallorca

El defensor intentó apelar a la comprensión, reconociendo el malestar de la hinchada ante la complicada situación deportiva. “Nunca he irrespetado a nadie en toda mi carrera. Yo entiendo que ustedes estén enfadados, pero esto es como en la vida, hay momentos malos y buenos”, expresó, buscando bajar el tono del intercambio.

No obstante, la tensión fue en aumento y el ambiente se volvió cada vez más hostil. Ante los gritos persistentes y la falta de consenso, Mojica decidió retirarse del lugar, dando por terminado el diálogo. El episodio refleja el clima de nerviosismo que rodea actualmente al Mallorca, un equipo que lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

Más allá del incidente puntual, lo ocurrido pone de manifiesto la presión extrema que viven los jugadores cuando los resultados no acompañan. Para Johan Mojica, referente de la selección colombiana y habitual titular en el esquema del club, el desafío no solo pasa por lo futbolístico, sino también por gestionar un entorno cada vez más exigente. El Mallorca necesita respuestas urgentes en el campo para calmar las aguas y evitar que este tipo de situaciones se repitan.