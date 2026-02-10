Descubrieron más de 600 kilos de base de coca en Ibagué: así los camuflaron en un furgón

Un cargamento de 600 kilos de base de coca fue incautado en el sector de Picaleña, en Ibagué, durante una operación desarrollada de manera conjunta por la DIJIN de la Policía Nacional y el FBI.

La sustancia era transportada de manera oculta dentro de la estructura de un furgón tipo Thermo King, en un intento por evitar que fuera detectada durante los controles de las autoridades.

El operativo terminó además con la captura en flagrancia del conductor, identificado como Jorge Olmedo.

¿Cómo descubrieron la droga oculta?

La operación tuvo como elemento clave la intervención de un canino antinarcóticos, que detectó la posible presencia de sustancias ilícitas en el vehículo.

A partir de la señal del perro, los uniformados realizaron una inspección más detallada del furgón y encontraron el cargamento oculto en su estructura.

En total fueron hallados 150 paquetes, cada uno con aproximadamente cuatro kilos de base de coca, para un peso total de 600 kilos.

¿De dónde venía y hacia dónde iba?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento provenía del sur del país y tenía como destino laboratorios clandestinos ubicados en zonas del centro y norte de Colombia.

La hipótesis de los investigadores es que la base de coca sería trasladada hasta estos lugares para continuar con su procesamiento.

¿Qué pasó con el conductor del vehículo?

Durante el procedimiento también fue detenido el conductor del furgón, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

Ahora los investigadores deberán establecer quién estaría detrás del cargamento, de dónde salió exactamente y qué organización criminal estaría relacionada con su transporte.