Fuerte sismo sacudió a Rusia hoy 2 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

Este 2 de octubre de 2026, a las 11:34 de la mañana de Colombia (4:34 a.m. del 3 de octubre en Rusia), se reportó un movimiento telúrico que superó los 5.0 de magnitud en ese país.

El epicentro se localizó en las aguas del océano Pacífico norte, frente a la costa este de la península de Kamchatka.

En un principio, los reportes preliminares indicaron que la magnitud había sido de 6.2. Sin embargo, las entidades especializadas realizaron el monitoreo respectivo y recalcularon.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Rusia hoy 2 de octubre de 2026

4:34 a.m. del 3 de octubre en Rusia / 11:34 a.m. del 2 de octubre en Colombia.

Epicentro: océano Pacífico norte, cerca de la costa de Kamchatka, Rusia.

Magnitud: 5.8.

Profundidad: 63.8 kilómetros.

Municipios cercanos: a 171 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, a 186 de Yelizovo y a 190 de Vilyúchinsk.

Este ha sido el balance de las autoridades tras el fuerte sismo que se sintió hoy 2 de octubre de 2026 en Rusia

Las autoridades rusas han establecido que, debido a que el epicentro fue en mar abierto, el movimiento se sintió de manera moderada en tierra firme y no causó ningún tipo de daño estructural.

En medio de esa coyuntura, no hubo heridas ni víctimas y, adicionalmente, se descartó un riesgo de tsunami en esa región.

No obstante, las entidades sismológicas hicieron hincapié en que es normal que se presenten réplicas e, incluso, ya se han detectado nuevos movimientos telúricos que han tenido magnitudes de 5.2 y 4.6, respectivamente.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido hoy 2 de octubre de 2026 en Colombia?

A las 2:26 de la tarde de este 2 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente temblor en Chocó.

2:26 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Nóvita (Chocó) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).