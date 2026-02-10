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Fuerte sismo sacudió a Rusia hoy 2 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

Las autoridades locales también especificaron el epicentro y la profundidad.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 02 de 2026
02:47 p. m.
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Este 2 de octubre de 2026, a las 11:34 de la mañana de Colombia (4:34 a.m. del 3 de octubre en Rusia), se reportó un movimiento telúrico que superó los 5.0 de magnitud en ese país.

El epicentro se localizó en las aguas del océano Pacífico norte, frente a la costa este de la península de Kamchatka.

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En un principio, los reportes preliminares indicaron que la magnitud había sido de 6.2. Sin embargo, las entidades especializadas realizaron el monitoreo respectivo y recalcularon.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Rusia hoy 2 de octubre de 2026

  • 4:34 a.m. del 3 de octubre en Rusia / 11:34 a.m. del 2 de octubre en Colombia.

Epicentro: océano Pacífico norte, cerca de la costa de Kamchatka, Rusia.

Magnitud: 5.8.

Profundidad: 63.8 kilómetros.

Municipios cercanos: a 171 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, a 186 de Yelizovo y a 190 de Vilyúchinsk.

Este ha sido el balance de las autoridades tras el fuerte sismo que se sintió hoy 2 de octubre de 2026 en Rusia

Las autoridades rusas han establecido que, debido a que el epicentro fue en mar abierto, el movimiento se sintió de manera moderada en tierra firme y no causó ningún tipo de daño estructural.

En medio de esa coyuntura, no hubo heridas ni víctimas y, adicionalmente, se descartó un riesgo de tsunami en esa región.

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No obstante, las entidades sismológicas hicieron hincapié en que es normal que se presenten réplicas e, incluso, ya se han detectado nuevos movimientos telúricos que han tenido magnitudes de 5.2 y 4.6, respectivamente.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido hoy 2 de octubre de 2026 en Colombia?

A las 2:26 de la tarde de este 2 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente temblor en Chocó.

  • 2:26 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Nóvita (Chocó) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

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