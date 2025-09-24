Es oficial: Independiente Santa Fe confirmó el futuro de Bava tras partido con Medellín pop Copa Betplay

Tras varios días de especulación y de cruce de versiones, este miércoles, Independiente Santa Fe confirmó la salida definitiva del charrúa Jorge Bava, técnico que consiguió la décima y que tomará rumbo al fútbol de Paraguay en plena temporada con los cardenales.

Mediante un comunicado oficial, el cuadro bogotano informó que fue aceptada la renuncia del estratega tras la victoria ante Medellín por el duelo de ida de Copa Betplay.

RELACIONADO Relacionan a José Pékerman con la posible salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe

"Independiente Santa Fe informa a los medios de comunicación, opinión pública e hinchas que: Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo", inicia la misiva.

Y agrega: "A partir de la fecha los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino. Oportunamente y a través de nuestros canales oficiales informaremos cualquier novedad".

Números de Bava con Santa Fe

Tras confirmarse oficialmente la renuncia de Jorge Bava como director técnico de Independiente Santa Fe, el fútbol colombiano cierra el capítulo de un ciclo que, aunque breve, se inmortaliza con la décima estrella del equipo capitalino.

El entrenador uruguayo, que asumió el cargo en marzo de 2025, se marcha dejando un balance estadístico que refleja la montaña rusa de rendimiento, pero que será recordado, sobre todo, por el éxito rotundo del primer semestre.

Bava llegó al banquillo Cardenal con la difícil misión de levantar el rendimiento del equipo en la Liga BetPlay 2025-I. En apenas unos meses, no solo logró clasificar al equipo a los cuadrangulares semifinales, sino que lo guio hasta la final, donde se coronó campeón al vencer a Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Este título, conseguido en un periodo de tres meses, le otorgó el reconocimiento inmediato del fútbol colombiano.

Las estadísticas totales del uruguayo al frente de Santa Fe, hasta antes de su último partido programado por Copa BetPlay, revelan un rendimiento que supera el 50%, un porcentaje considerado aceptable en el contexto de la Liga Colombiana.

Según el consolidado de su gestión en Liga y Copa, que abarcó aproximadamente 32 partidos dirigidos, los números de Bava son:

Partidos dirigidos (PD): 32

Partidos ganados (G): 14

Partidos empatados (E): 10

Partidos perdidos (P): 8

Rendimiento general: Cerca del 54,16%

Goles a favor (GF): 38

Goles en contra (GC): 32

Diferencia de gol: +6