CANAL RCN
Deportes Video

Relacionan a José Pékerman con la posible salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe

Una supuesta “venganza” desde Paraguay sacude al campeón del fútbol colombiano y pone a José Pékerman en el centro de la controversia.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
04:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La sorpresiva noticia de la inminente salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe rumbo a Cerro Porteño ha dado de qué hablar en el fútbol colombiano. El técnico uruguayo, que recientemente llevó al cuadro bogotano a conquistar un título, tendría todo listo para asumir en el club paraguayo.

Jorge Bava habría tomado decisión previo al partido ante Medellín: ¡Así lo confirman desde Paraguay!
RELACIONADO

Jorge Bava habría tomado decisión previo al partido ante Medellín: ¡Así lo confirman desde Paraguay!

Sin embargo, detrás de esta movida hay una historia que vincula a viejos conocidos del entorno de José Pékerman y que, según algunas versiones, responde a una “vulgar venganza” contra Santa Fe.

La teoría de la venganza: vínculos con la era Pékerman

Durante la etapa de José Pékerman en la Selección Colombia, varios asistentes formaron parte de su cuerpo técnico: Néstor Lorenzo, Pablo Garabello, Pascual Lezcano y Patricio Camps, entre otros. Este último, que dirigió a Santa Fe en 2019, fue despedido tras malos resultados, lo que derivó en una millonaria demanda perdida por el club. Según el periodista Carlos Antonio Vélez, desde entonces habría quedado un resentimiento hacia la institución bogotana.

¿Atlético Nacional tendría que ver en la posible salida de Jorge Bava de Santa Fe?
RELACIONADO

¿Atlético Nacional tendría que ver en la posible salida de Jorge Bava de Santa Fe?

De acuerdo con Vélez, la llegada de Jorge Bava a Cerro Porteño no obedece únicamente a razones deportivas, sino a una retaliación. Gabriel Wainer, actual gerente del club paraguayo y exintegrante del cuerpo técnico de Pékerman, habría propuesto la contratación del uruguayo, duplicando el salario que percibía en Colombia.

Un movimiento que sorprende a la prensa paraguaya

Lo que más llama la atención es que, según la prensa guaraní, Cerro Porteño habría decidido quitarle un entrenador campeón a otro club pese a la existencia de múltiples opciones en el mercado. La explicación, para muchos, no está en los resultados de Bava, sino en una vieja herida abierta con Santa Fe tras la salida de Camps y el pleito judicial posterior.

Hugo Rodallega rompió el silencio en Santa Fe y habló sobre la posible salida de Jorge Bava
RELACIONADO

Hugo Rodallega rompió el silencio en Santa Fe y habló sobre la posible salida de Jorge Bava

El trasfondo económico también pesa. Mientras en Santa Fe Bava recibía 45.000 dólares mensuales, en Paraguay percibiría cerca de 90.000, una cifra imposible de igualar por parte de la dirigencia cardenal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bayern Múnich

¿Vincent Kompany y un desplante a Luis Díaz? DT del Bayern sorprendió con sus declaraciones

Deportes Tolima

Deportes Tolima presentó megaproyecto que envidian muchos clubes del FPC

Mundial de fútbol

¿Se acerca un Mundial con 64 selecciones? Esto se sabe

Otras Noticias

Artistas

Reconocido e importante actor de Spider-Man sufrió un accidente en pleno rodaje y fue trasladado a un hospital

¿Cuál fue el diagnóstico del actor tras el accidente? ¿Cómo se encuentra actualmente? Descubra los detalles.

Inseguridad en Bogotá

¿Le han robado el celular en Bogotá? Miles de dispositivos recuperados serán devueltos

La Personería dio a conocer una gran oportunidad para las personas que les han robado el celular.

Artistas

Shock mundial: murió una reconocida influencer que tan solo tenía 14 años

Finanzas personales

Advierten a inquilinos en Colombia con pagos de arriendo: esto dice la ley

Alimentos

Kéfir: estos son los beneficios de la bebida fermentada para su salud