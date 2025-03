Jorge Luis Pinto confesó la razón por la que se fue de Unión Magdalena y causó polémica

Este miércoles 12 de marzo se confirmó la salida de Jorge Luis Pinto del banquillo del Unión Magdalena luego de los malos resultados que venía sufriendo la institución ‘bananera’ en la Liga colombiana y el experimentado entrenador rompió el silencio mediante sus redes sociales, asegurando que su marcha del club obedece a “situaciones externas e innegociables”.

“A todos mis seguidores, amigos y afición del fútbol en general, quiero contarles que hoy me dirijo a ustedes con profunda nostalgia para informarles que a partir de la fecha me aparto de la dirección técnica del Unión Magdalena, un equipo que ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón desde el inicio de mi vida profesional en el fútbol”, escribió inicialmente el entrenador.

“En esta ocasión me siento muy orgulloso de lo que logramos juntos, pues nos propusimos el reto del ascenso a la primera división y lo conseguimos superando las expectativas del tiempo estimado. Fue un gran trabajo en equipo, donde demostramos que con disciplina, entrega, sacrificio y ganas se llega a la meta”, continuó.

Unión ocupa la décimo novena posición en la tabla con apenas cuatro puntos sumados en ocho partidos que ha disputado, por lo que los resultados positivos se hacen cada vez más necesarios para alejarse de la complicada zona de descenso.

Sin embargo, Pinto indicó en su comunicado, que su salida obedece a situaciones externas y no los malos resultados que venía teniendo el club.

“Quise continuar el proceso en la primera división, siempre dando todo mi profesionalismo y con absoluta disposición, pero existieron situaciones externas e innegociables que no me permitieron lograr una pronta evolución para competir al nivel que se requiere en la máxima categoría del fútbol colombiano. Nuestro esfuerzo no fue suficiente para superar los obstáculos que no permitieron materializar el proyecto de llevar al Unión Magdalena a la cima, como siempre fue mi intención”, confesó.

“Quiero agradecer públicamente a Eduardo Dávila y su familia, por quien decidí dirigir un equipo de la segunda división sabiendo que no era lo que más anhelaba, pero aceptando el reto de ascenderlo. Mi gratitud también a los directivos, jugadores, cuerpo técnico y administrativo, a hinchas, medios de comunicación y aficionados, quienes poco a poco entendieron que su acompañamiento era una dosis de ánimo importante en cada partido”, agregó.

“Ha sido un placer trabajar con todos ustedes y espero que el equipo continúe creciendo y logre la permanencia en la primera división, lugar del que nunca debió salir”, sentenció.