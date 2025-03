Millonarios en el 'ojo del huracán' por polémico adiós de canterano: "Cuando sepan la verdad"

Millonarios no atraviesa su mejor momento deportivo. El cuadro 'embajador' sufrió una dolorosa eliminación en la fase preliminar de la Copa Sudamericana y no levanta cabeza en la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. La relación con la hinchada está en crisis y Luis Paredes, canterano de la escuadra capitalina, protagonizó una polémica despedida.

Paredes, quien tuvo buenas actuaciones con Alberto Gamero y se convirtió en una de las principales variantes del estratega samario, desapareció del radar y terminó fichando por San Antonio FC, de la segunda división de la MLS. El extremo oriundo de Puerto Rondón llegó a Millonarios en 2016 y se fue por la puerta de atrás.

El araucano, de 23 años, alcanzó a disputar 46 partidos (1.729' minutos) con el 'albiazul'. Se reportó con tres goles y dos asistencias. Su momento más memorable con la institución ocurrió el 23 de mayo de 2023, día en el cual Millonarios recibió a Peñarol para jugar un duelo correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Luis Paredes y su gran noche contra Peñarol

Jorge Arias se encargó de abrir el marcador y Paredes provocó el autogol de Hernán Menosse para el 2-0. El futbolista en cuestión liquidó el compromiso con una anotación al 29', mientras que Matías Arezo estableció el 3-1 definitivo.

Pues bien, Paredes se fue del club tras ganar la Liga 2023-I y la Superliga 2024.

Luis Paredes y su polémico mensaje tras salir de Millonarios

"No me podría ir sin antes subir esta historia, después de nueve años me despido con nostalgia y a la vez con mucha alegría por todo lo que viví en esta institución. Quiero agradecer a todas aquellas personas que siempre estuvieron pendientes de mí, y que me apoyaron. A esa espectacular hinchada que siempre estuvo en todos lados", empezó diciendo el atacante nacido en Arauca en su cuenta de Instagram.

"A todos aquellos que me envían mensajes con ofensas o con insultos, Dios me los bendiga siempre, cuando sepan la verdad de todo se darán cuenta lo mucho que quise a esta institución, agradecer a cada uno de mis compañeros por el apoyo brindado, quiero desearle lo mejor a cada uno de ellos", concluyó.