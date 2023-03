Jorge Luis Pinto y su cara de tristeza tras Santa Fe 3-0 Cali

El Deportivo Cali sufrió una nueva caída y en esta oportunidad fue goleado por Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2023-I. Los dirigidos por Jorge Luis Pinto nuevamente quedaron al fondo de la tabla y por esa razón, el entrenador no pudo ocultar su preocupación.

“Estamos trabajando en nuestra idea de proponer, en no meternos atrás a defendernos, en buscar al arco contrario, pero no se nos da, el arco está cerrado”, fueron las primeras declaraciones de Pinto en rueda de prensa.

Además, sobre las fallas de su Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto habló sobre los errores contra Santa Fe.

“No tenemos claridad suficiente y pagamos los descuidos, porque los tres goles fueron de descuidos de nosotros, estamos tristes, estamos golpeados, lo sentimos por todos, lo que es la familia del Cali, la hinchada, directivos, nosotros, los jugadores estamos goleados, no hay que negarlo”, agregó el DT.

En contexto: Santa Fe goleó al Cali y lo hundió en el fondo de la tabla del FPC

Jorge Luis Pinto sobre su continuidad en el Deportivo Cali

En otras declaraciones, el entrenador respondió sobre su continuidad en el conjunto ‘Azucarero’: “De mi continuidad pregúntele al directivo o al presidente, el día que yo decida me voy porque decida o quiera, se lo he dicho al presidente que no se preocupe por mí”.

Con la mira en el encuentro del próximo fin de semana contra América, en el clásico caleño, Jorge Luis Pinto lo analizó.

“El clásico hay que trabajarlo y analizarlo muy bien, día a día. Es un partido de vida y muerte para todos nosotros, desde el técnico hasta los jugadores, un equipo que ha venido trabajando y eso es lo que me pregunto yo si este equipo trabaja supremamente bien, hay descuidos y los descuidos nos han costado los partidos rotundamente. Pero eso tiene el fútbol, uno puede jugar muy bien; pero un descuido desbarata todo”

Jorge Luis Pinto y la derrota contra Santa Fe

Por último, el entrenador nuevamente habló sobre la derrota de este miércoles e hizo un análisis de lo que fue el partido.

“Tuvimos algunas posesiones y tuvimos la pelota, generamos en el arco contario, pero nos falta en el último cuarto de cancha y mejor definición. Santa Fe no es que se haya llenado de llegadas, el primer tiempo llegaron una vez con el gol del cabezazo de Rodallega”, finalizó Jorge Luis Pinto.