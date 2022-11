Jorman Campuzano divide su corazón: "Soy de apoyar a Millonarios y después viene Nacional"

Apenas van dos fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero si hay algo que se ha podido ver es que crecen las chances de tener una sorpresa en la final. Mientras todos hacen sus apuestas para que los finalistas sean equipos grandes, como América de Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Junior o Santa Fe, los otros hacen su tarea sin mucho bombo.

Por ejemplo, Águilas Doradas se consolidó como el líder en solitario del grupo B y de ganar sus próximos dos encuentros, que son frente al DIM, avanzará a la gran final. En cambio, en el A, Deportivo Pereira busca dar el campanazo esta noche contra el cuadro 'cardenal' y esperando un empate en Barranquilla entre 'tiburones' y 'embajadores'.

El 'matecaña' no está solo en este camino y además de la multitud de hinchas que lo acompañaron en la victoria frente a Junior del domingo, uno que estuvo presente en el estadio fue Juan Camilo Hernández, un hombre de la casa. Al 'cucho' se sumó otro viejo conocido y de buen recorrido en el exterior como Jorman Campuzano, que ahora en el fútbol de Turquía no olvida su cariño por el 'aurirojo'.

Campuzano y su apoyo en cuadrangulares

Sin embargo, Campuzano no puede ocultar en el grupo A le hará más fuerza a Millonarios, el equipo de su corazón. Así lo confirmó en diálogo con Caracol Radio, confirmando que después del 'embajador', el club al que más cariño le tiene es a Atlético Nacional por su pasado ahí y aceptó que hubo conversaciones con uno de estos equipos para regresar al país el año pasado cuando su padre estuvo delicado de salud, pero que todo se terminó cayendo por decisión de Boca Juniors.

"Yo soy de apoyar a Millonarios, que fue el que me dio la oportunidad. Después viene Atlético Nacional, que cambió mi vida. Y apoyo mucho a Deportivo Pereira. Soy enfermo para que logren algún día un objetivo importante como llegar a una competición internacional", dijo el ahora jugador de Giresunspor de Turquía.

"Cuando estuve en Argentina, que mi papá estuvo grave de salud, Boca me dijo que existía la posibilidad de estar cerca de él. Me pusieron todo a disposición de lo que yo quisiera. Debía entender que el club había hecho un esfuerzo para llevarme y por eso no sería gratis. Tuve la posibilidad de hablar con algunos clubes colombianos de los que no daré nombres por respeto a ellos. No se dieron las cosas, se dio ésta y acá feliz", añadió.

Aún con su amor por Millonarios, Campuzano no pudo negar que le genera bastante expectativa lo que puede lograr el Pereira este semestre, que aparte de ser el líder de la zona, tiene la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana.

"Siempre pendiente del Depor, se lo dije a Alexis (Pérez) acá. Este equipo es distinto, con Restrepo tiene dinámica, los nuevos jugadores saben aprovechar y cuando entran los cambios aportan. Vi el partido porque estaba descansando al día siguiente, entonces ahí estuve a las 4 de la mañana. Fue un partido de Premier League", declaró.

Por último Jorman Campuzano dejó de lado la posibilidad de regresar pronto al fútbol colombiano y habló de su partida de Boca Juniors confesando que el propio Juan Román Riquelme le pidió continuar, pero lo que él buscaba era salir en busca de más minutos.

"Sabes la grandeza del mundo Boca, muchos piensan que fue una mala decisión (haberse ido), pero nadie sabe el entorno o lo que uno vive. Con Boca siempre estaré agradecido, viví muchas cosas… En un momento en el que no estaba sumando minutos, Boca quería que me quedara, pero yo quería jugar para hacer parte de la Selección. Le dije a Román (Riquelme) que quería nuevos aires entonces para mí no es un paso para atrás, acá (Turquía) sumé más minutos, hay equipos reconocidos y estoy haciendo las cosas bien", culminó el centrocampista.

