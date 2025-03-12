CANAL RCN
Deportes

Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división

Así iniciará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 tras los ascensos de Jaguares y Cúcuta, que arrancarán últimos en el promedio junto a varios equipos comprometidos.

Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
08:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol colombiano ya tiene definidos a los dos equipos que volverán a decir presente en la Primera División.

Cruce de mensajes entre Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, tras ascenso del motilón, desata polémica
RELACIONADO

Cruce de mensajes entre Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, tras ascenso del motilón, desata polémica

Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo lograron los ascensos del Torneo BetPlay 2025, completando el grupo de 20 clubes que disputarán la Liga BetPlay 2026.

Jaguares y Cúcuta, obligados a sumar desde el primer minuto

Como establece el reglamento de Dimayor, “la Tabla de Descenso se calcula con el promedio que resulta de dividir los puntos obtenidos entre los partidos disputados”, una fórmula que castiga de forma natural a los equipos recién ascendidos.

¡Cúcuta Deportivo regresa a Primera Categoría!
RELACIONADO

¡Cúcuta Deportivo regresa a Primera Categoría!

Por esa razón, tanto Jaguares como Cúcuta iniciarán el 2026 con cero puntos promedio, ocupando las casillas 19 y 20 de la tabla.

Cúcuta vuelve a la A después de una emotiva final ante Real Cartagena, mientras que Jaguares había asegurado el ascenso anticipadamente por reclasificación.

Sin embargo, la alegría viene acompañada de presión: necesitarán sumar de manera urgente para evitar un regreso inmediato a la B.

A ellos se les suma un tercer club en riesgo: Boyacá Chicó, que arrancará con un promedio de 0,88 y será el más comprometido entre los equipos que se mantuvieron en primera.

Tabla de reclasificación: clubes de Liga BetPlay que van a Libertadores y Sudamericana en 2026
RELACIONADO

Tabla de reclasificación: clubes de Liga BetPlay que van a Libertadores y Sudamericana en 2026

En contraste, Deportivo Cali, uno de los históricos del FPC, sigue en zona incómoda. Los azucareros comenzarán en el puesto 16 con un promedio de 1,06, una señal de alarma para un club que no logra estabilizarse desde hace varias temporadas.

Así queda la parte baja del descenso en 2026

El arranque del promedio deja a Jaguares y Cúcuta en el fondo, seguidos por los equipos que arrastran malas campañas:

  • 19. Jaguares de Córdoba: 0 puntos promedio
  • 18. Cúcuta Deportivo: 0 puntos promedio
  • 17. Boyacá Chicó: 0,88
  • 16. Ínter de Bogotá (antes La Equidad) 1,01
  • 15. Deportivo Cali: 1,06
  • 14. Llaneros: 1,13
  • 13. Alianza Valledupar: 1,17
  • 12. Águilas Doradas: 1,21
  • 11. Deportivo Pasto: 1,24
  • 10. Fortaleza CEIF: 1,36.

Con este panorama, la Liga BetPlay 2026 promete una lucha intensa por la permanencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cúcuta Deportivo

Cruce de mensajes entre Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, tras ascenso del motilón, desata polémica

James Rodríguez

"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez

James Rodríguez

James Rodríguez habló sobre su próximo equipo tras salir de León: "Saldrá algo bueno"

Otras Noticias

Artistas

¡Es oficial! Miley Cyrus anuncia su compromiso tras cuatro años de relación

Se estima que la propuesta de matrimonio ocurrió a inicios de noviembre del 2025.

Nicolás Maduro

La rutina que está teniendo Nicolás Maduro para esquivar vigilancia de Estados Unidos

Revelaron las maniobras que Nicolás Maduro está realizando para sentirse a salvo y evitar rastreo de Estados Unidos.

Bogotá

Atraco en Bogotá: asesinato de estudiante expone crisis de seguridad y justicia en Colombia

Automovilismo

Colombia sorprende y se mete al top 10 mundial de ventas de motos en 2025: se acerca a países asiáticos

Cuidado personal

Hospitales y laboratorios a nivel global se benefician con método de colombiano que reduce en 57 % los reclamos en diagnósticos clínicos