Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división

El fútbol colombiano ya tiene definidos a los dos equipos que volverán a decir presente en la Primera División.

Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo lograron los ascensos del Torneo BetPlay 2025, completando el grupo de 20 clubes que disputarán la Liga BetPlay 2026.

Jaguares y Cúcuta, obligados a sumar desde el primer minuto

Como establece el reglamento de Dimayor, “la Tabla de Descenso se calcula con el promedio que resulta de dividir los puntos obtenidos entre los partidos disputados”, una fórmula que castiga de forma natural a los equipos recién ascendidos.

Por esa razón, tanto Jaguares como Cúcuta iniciarán el 2026 con cero puntos promedio, ocupando las casillas 19 y 20 de la tabla.

Cúcuta vuelve a la A después de una emotiva final ante Real Cartagena, mientras que Jaguares había asegurado el ascenso anticipadamente por reclasificación.

Sin embargo, la alegría viene acompañada de presión: necesitarán sumar de manera urgente para evitar un regreso inmediato a la B.

A ellos se les suma un tercer club en riesgo: Boyacá Chicó, que arrancará con un promedio de 0,88 y será el más comprometido entre los equipos que se mantuvieron en primera.

En contraste, Deportivo Cali, uno de los históricos del FPC, sigue en zona incómoda. Los azucareros comenzarán en el puesto 16 con un promedio de 1,06, una señal de alarma para un club que no logra estabilizarse desde hace varias temporadas.

Así queda la parte baja del descenso en 2026

El arranque del promedio deja a Jaguares y Cúcuta en el fondo, seguidos por los equipos que arrastran malas campañas:

19. Jaguares de Córdoba: 0 puntos promedio

18. Cúcuta Deportivo: 0 puntos promedio

17. Boyacá Chicó: 0,88

16. Ínter de Bogotá (antes La Equidad) 1,01

15. Deportivo Cali: 1,06

14. Llaneros: 1,13

13. Alianza Valledupar: 1,17

12. Águilas Doradas: 1,21

11. Deportivo Pasto: 1,24

10. Fortaleza CEIF: 1,36.

Con este panorama, la Liga BetPlay 2026 promete una lucha intensa por la permanencia.