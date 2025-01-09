Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras

La Vuelta España cumplió con el desarrollo de su primera semana de competencia, la cual tuvo un sinnúmero de emociones y movimientos entre los favoritos a pelear por el título.

Ahora, mientras la competencia ha tenido un parón este lunes (descanso), los equipos se mueven pensando en lo que será la temporada 2026.

Uno de ellos es el UAE Team Emirates, uno de los equipos más poderoso del circuito. Este lunes, en plena jornada de descanso, la escuadra confirmó que uno de sus mayores pilares, Juan Ayuso, dejará el equipo.

Este será el nuevo equipo de Juan Ayuso

De acuerdo con lo informado por el equipo, el ciclista español de 22 años de edad, acabará este curso con el conjunto que le ha catapultado al profesionalismo para enrolarse en otro equipo, presumiblemente el Lidl-Trek.

“UAE y el ciclista español Juan Ayuso han acordado mutuamente la rescisión anticipada de su contrato, que originalmente estaba previsto que durara hasta 2028”, dijo el equipo mediante un comunicado.

El comunicado de UAE deja claro que las diferencias deportivas y de entendimiento con la dirección de la escuadra son las que deciden separar los caminos de ambos.

"Ayuso permanecerá ahora en la plantilla hasta finales de 2025 después de que se tomara una decisión tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo", se lee.

Este martes vuelve la acción a la Vuelta España 2025

La etapa 10 de la Vuelta a España 2025, que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre, será una jornada de media montaña con un final en alto. Después del día de descanso, la carrera se reanuda con un recorrido de 175.3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.

El perfil de la etapa es mayormente llano en su primera parte, pero se endurece con la subida a dos puertos categorizados, incluyendo un puerto de 1ª categoría al final. El ascenso final a Larra Belagua tiene una longitud de 9.4 km con una pendiente promedio de 6.1%.

Esta subida, que ya fue protagonista en la Vuelta de 2023, será decisiva y se espera que defina al ganador de la etapa.

La etapa es una oportunidad tanto para los ciclistas de la fuga como para los contendientes de la clasificación general. Es un día en el que los favoritos podrían intentar sacar diferencias, especialmente si no se han recuperado bien del día de descanso.