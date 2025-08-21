CANAL RCN
Deportes

¿Juan Cruz Real de regreso al América de Cali? Ya hay versiones oficiales sobre este rumor

El técnico argentino campeón con América en 2020 suena como una posibilidad para reemplazar a Gabriel Raimondi.

Juan Cruz Real América de Cali
FOTO: @juancruzreal - X

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
11:13 a. m.
El mal momento de América de Cali tiene en la 'cuerda floja' al técnico argentino Gabriel Raimondi, quien está viviendo su primera experiencia como DT en propiedad en un club de primera división. Según lo informado, hay un ultimátum de cara al próximo partido que podría definir su continuidad.

América recibirá este domingo en el estadio Pascual Guerrero a Atlético Nacional en el clásico del fútbol colombiano. En caso de que el cuadro escarlata sea derrotado, la decisión de las directivas sería dar por finalizado el vínculo contractual de este DT.

Ya se habla del reemplazo de Gabriel Raimondi

Hay un nombre que está sonando en redes sociales por información de algunos periodistas cercanos al América como Jaime Dinas y Francisco Vélez: se trata de Juan Cruz Real, quien salió campeón con este equipo en el año 2020 y actualmente se encuentra sin equipo.

El argentino ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de regresar a 'La Mechita', calificándolo como algo "lógico", pues fue el último que pudo levantar un título y cuando salió del equipo no se encontraba eliminado de ninguna de las competencias que estaba disputando.

¿Qué responden en América de Cali sobre Juan Cruz Real?

Desde América de Cali le confirmaron al periodista Alexis Rodríguez de Win Sports que todavía no han contactado a este entrenador, entendiendo que sigue vigente el vínculo con Raimondi y no hay decisiones tomadas todavía.

Por otra parte, Eduardo Luis, quien es muy cercano a Cruz Real, señaló que se lo consultó al entrenador, quien indicó que todavía no hay diálogos con el cuadro escarlata y que en este momento se encuentra en Estados Unidos y que hace poco rechazó una oferta del fútbol ecuatoriano.

