David González ‘caería de pie’ y estaría cerca de dirigir al América de Cali

América de Cali se quedó sin entrenador y la directiva del club analiza diferentes candidatos, entre ellos, David González.

América
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
06:56 a. m.
América de Cali atraviesa un momento de transición tras la salida de Diego Raimondi, quien dejó de ser el entrenador del equipo luego de llegar a un común acuerdo con la directiva escarlata. La institución vallecaucana, que mantiene sus aspiraciones para el resto del semestre, ya trabaja en la selección de un nuevo estratega y varios nombres aparecen en la baraja de candidatos.

El conjunto rojo quiere un técnico con experiencia reciente en el fútbol colombiano y que pueda asumir el reto inmediato de recomponer la campaña en la Liga BetPlay. Por ello, se ha mencionado la posibilidad del regreso de Juan Cruz Real, recordado por el título que logró en 2020, aunque en las últimas horas otro nombre ha empezado a tomar mucha más fuerza: David González.

David González entra en el radar escarlata

El entrenador antioqueño, que hace solo unas semanas dejó Millonarios tras un difícil inicio de torneo en el que el equipo bogotano ocupaba la última casilla de la tabla, podría tener una rápida revancha profesional. Su llegada al club albiazul terminó de manera abrupta, pero González cuenta con un historial competitivo: llevó a Independiente Medellín y a Deportes Tolima una final y con Millonarios estuvo muy cerca de repetir la hazaña.

Ahora, su perfil gusta en la dirigencia americana. Si se concreta su arribo a Cali, González tendría la oportunidad de “caer de pie” y cambiar la percepción tras su salida de Bogotá, asumiendo un plantel que todavía tiene margen para enderezar el camino.

Decisión inminente para el banquillo del América

La junta directiva se ha reunido en repetidas ocasiones para evaluar candidatos y se espera que en los próximos días se defina el nuevo timonel. América no quiere perder tiempo: el objetivo es que el entrenador esté listo cuanto antes para asumir el reto competitivo, con un calendario exigente y una hinchada que exige resultados inmediatos.

