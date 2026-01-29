Millonarios ya tendría director técnico para enfrentar a Independiente Medellín: esto se conoció

Millonarios se encuentra pasando por un difícil momento deportivo debido a que ha perdido los tres partidos que ha jugado en la Liga BetPlay 2026 I.

En el debut, los 'albiazules' cayerón 2-1 vs. Atlético Bucaramanga, en condición de visitante. Después, en la fecha dos, perdieron por el mismo resultado vs. Junior, en El Campín, y en la noche del 28 de enero, el Deportivo Pasto también los venció 2-1, en el estadio Libertad.

Tras esa última derrota, los directivos de Millonarios tomaron la decisión de terminar la relación laboral con Hernán Torres y dieron a conocer la noticia mediante un comunicado de prensa.

"Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros", se precisó.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, en la mañana de este 29 de enero se reveló quién estará a cargo de la dirección técnica por el momento y podría dirigir el partido de la fecha cuatro vs. Independiente Medellín, el próximo domingo 1 de febrero.

Este sería el director técnico de Millonarios para jugar vs. DIM, en la Liga BetPlay 2026 I

Según Alexis Rodríguez, el periodista de Win Sports, Omar 'cabezón' Rodríguez tendrá la responsabilidad de ser el director técnico interino hasta que se defina a los nuevos encargados en propiedad.

"Omar Rodríguez estará encargado estos días del equipo y la idea es anunciar al nuevo DT en las próximas 72 horas", escribió en su cuenta de X.

El 'cabezón' Rodríguez dirige a las divisiones menores de Millonarios y en el pasado, tras la salida de David González, estuvo en la línea técnica en el partido en el que el 'embajador' goleó 3-0 a Junior en el 'coloso de la 57'.

Millonarios enfrentará a un Independiente Medellín que tampoco ha ganado

Luego de tres fechas jugadas, Independiente Medellín tan solo ha sumado un punto y es diecisieteavo en la Liga BetPlay 2026 I.

En consecuencia, también tiene la necesidad de sumar de a tres en el partido que jugará vs. Millonarios, en Bogotá, el domingo 1 de febrero, a las 8:30 de la noche.