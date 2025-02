Juan Fernando Quintero se destapó y reveló razones por las cuales no triunfó en Europa

Juan Fernando Quintero es una de las grandes sensaciones del balompié colombiano. El volante antioqueño, de 32 años, tuvo un gran debut con América de Cali y espera dejar huella en el cuadro 'escarlata' luego de su histórico paso por Racing Club. El volante de la Selección Colombia habló de su carrera y del fallido fichaje por Independiente Medellín.

Quintero Paniagua ha protagonizado una carrera, convirtiéndose en ídolo de equipo de la talla de River Plate y la 'Academia'. Ganó la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y múltiples títulos del rentado argentino. A pesar de su inmenso talento, le costó brillar en Europa y siempre tendrá esa deuda.

El canterano de Envigado llegó a Pesacara proveniente de Atlético Nacional. Jugó 17 partidos con el cuadro italiano (1.023'), en los cuales se reportó con un gol y dos asistencias. Porto detectó su potencial y se hizo con sus servicios en 2013. Con los 'dragones' demostró sus virtudes dentro de un terreno de juego, logrando siete anotaciones y 11 asistencias en 64 compromisos (2.375').

Lastimosamente, fue cedido a Stade Rennes y su aventura europea tuvo un triste final. Jugó 14 partidos con la escuadra francesa (879'), logrando un gol y dos asistencias. Después decidió volver a Sudamérica (tuvo una corta etapa en el Shenzhen FC) donde hizo historia.

Solo ganó un título en Europa: la Supercopa de Portugal 2013.

Juan Fernando Quintero explicó porqué no triunfó en Europa

"A lo largo de mi carrera entendí que mi lugar era en Sudamérica y no me quejo de lo que haya pasado en Europa o no, la verdad es que nunca me habitué. Estoy feliz, me siento muy contento de estar en mi país, sentir ese cariño y respeto de la gente", señaló 'Juanfer', en una conversación con Carlos Antonio Vélez y Win Sports +.

Juan Fernando Quintero reveló porqué no llegó a Medellín

"Hasta última hora le di la prioridad a Medellín, pero no se dio porque le debo ese respeto a Racing, ellos querían sacar un negocio y el que mejor presentó el proyecto fue América, si sentí que Medellín pudo hacer un poco más. Si hable con don Fuad Char y Gustavo Serpa, pero lo serio fue lo del América, lo otro fue preguntando", agregó el volante antioqueño.