'Juanfer' salió al paso de las críticas y del flojo comienzo de Junior en la Liga

Juan Fernando Quintero estuvo presente el pasado fin de semana en la derrota del Junior de Barranquilla ante el Atlético Bucaramanga, y sin aún conocer la victoria en sus tres partidos que disputó el conjunto de Arturo Reyes, las críticas no se han hecho esperar y aún más, con la presenta del ‘10’, quien fue la contratación estrella en el FPC.

En declaraciones a Win Sports, Quintero habló sobre la actualidad del equipo y se defendió de las críticas.

"Con todo el respeto, el nombre generó eso y es fácil apuntarnos. Hay que saber lo que pasa, lo digo porque mucha gente salió a matarme. No puedo controlar eso, pero sería bueno que se empaparan de argumentos y presentarlos"

Además, Juan Fernando Quintero agregó que "hoy en día, y lo digo con todo el respeto, se ha perdido el espectáculo, por ahí no se ve un jugador que regatea, por ahí un jugador que toca y pasa. Son jugadores de diferente característica. Obviamente los tiempos han cambiado, pero tenemos un estigma con el 10. Es que el 10 es el que nos representa a todos el fútbol, es el fútbol claro y clásico".

Juan Fernando Quintero y su llegada al Junior

En otras declaraciones, ‘Juanfer’ se refirió a la decisión de fichar por el cuadro ‘Tiburón’, a pesar de contar con ofertas en el fútbol de Brasil.

"Antes de Barranquilla, estaba cerrando algo en Brasil, se habló mucho y fue lo más claro. Cuando vengo acá, veo lo que pasa en redes y no soy mucho de verlas. Tengo un equipo de trabajo para que me lleguen las noticias y demás. Cuando vi ese cariño, me conmoví un poco, mi familia e hija igual"

Junior de Barranquilla enfrentará este jueves al Unión Magdalena en partido correspondiente a la cuarta jornada y donde buscará sumar su primera victoria en la Liga BetPlay 2023-I.