“El cariño que me dan en River no lo he sentido en ninguna otra parte”: ‘JuanFer’ Quintero

Juan Fernando Quintero ha levantado controversia alrededor de su futuro en las últimas horas al afirmar que “el futuro es realmente incierto” y su posible salida del Junior se podría dar en las próximas semanas.

Después de un semestre para el olvido vistiendo la camiseta rojiblanca, ‘JuanFer’ tendría las maletas listas para dejar el fútbol colombiano y aunque mostró su respeto por la institución que actualmente defiende, sí dejó entredicho que puede pasar cualquier cosa.

Actualmente el mediocampista se encuentra en Argentina después de lo que fue el homenaje que le realizó River Plate a Marcelo Gallardo y que Quintero fuera uno de los invitados de honor. Allí el jugador del Junior dio una entrevista con F90 de ESPN en donde habló de lo que fue su paso por el equipo de la banda cruzada y el cariño que le tienen allá después de la final histórica que se disputó en Madrid.

Quintero aseguró que en Argentina se siente más querido que en cualquier otra parte del mundo, pero así mismo, que es un fútbol que lo pone algo intranquilo por todo lo que conlleva la camiseta de uno de los más grandes del continente.

“El cariño que he recibido acá no lo he recibido en otra parte y lo digo con toda sinceridad. Desde el primer momento que llegué y toqué la cancha, que estuve con mis compañeros, fue un cariño increíble, se nota y es recíproco. Yo amo a River, a la gente, todo lo que rodea el club porque me hizo mejor persona y esto es muy bonito”, dijo el actual futbolista del Junior.

“Muchos sentimientos y emociones encontradas, pero acá estamos de nuevo. Yo creo que siempre me quedaré en los corazones de todo el mundo, River hace parte de mi vida, muchas emociones”, afirmó.

“Con el pasar de todos los días fueron depositando su confianza en mí y todo fue fluyendo más natural para llegar al campo con más seguridad y así conseguir los resultados”, agregó sobre lo que fue su estadía en el equipo argentino.

Acerca de las posibilidades de regresar a Argentina y abandonar el Junior, Quintero manifestó que le tiene respeto al cuadro barranquillero, pero que el futuro es realmente incierto.

“Yo pienso en el presente. Hoy en día estoy saliendo de una lesión, de una periostitis. Estoy enfocado en lo que viene, vivo el presente, estoy en un club maravilloso, una gente que me ha tratado muy bien desde el día que llegué. Sobre el futuro, es realmente incierto”, señaló.

Finalmente, el jugador antioqueño se refirió a lo que fue su relación con Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River y que lo llevó al fútbol argentino.

“Es extraño porque hasta nacimos el mismo día, unas almas se conectan, cosas que pasan en la vida. Agradecido por volver a ver a mis hermanos. Marce, agradecerte por la invitación y la verdad que muy contento por haber hecho historia en un club con tantas figuras que han pasado”, concluyó el ’10’.