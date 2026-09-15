¡Llegó James a Bogotá! Locura total por su llegada a la capital con Nacional

James Rodríguez ya está en Bogotá junto a Atlético Nacional y fue visto en el aeropuerto El Dorado. El volante hace parte de la convocatoria para enfrentar a Internacional de Bogotá este miércoles 16 de septiembre en El Campín.

La espera por ver a James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional está cada vez más cerca de terminar. El mediocampista colombiano ya se encuentra en la capital del país junto al plantel verdolaga, previo al partido de este miércoles.

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El número 23, fue captado a su llegada al aeropuerto El Dorado, donde tuvo un breve encuentro con algunos hinchas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, se dirigió al bus que esperaba por la delegación de Nacional.

Su presencia en Bogotá aumenta la expectativa entre los aficionados, especialmente porque el técnico Lucas González decidió incluirlo en la convocatoria para el compromiso ante Internacional de Bogotá, que se disputará en El Campín.

¿James Rodríguez jugará contra Internacional de Bogotá?

La inclusión de James en la convocatoria abre la posibilidad de que tenga sus primeros minutos oficiales con Atlético Nacional desde su regreso al fútbol colombiano.

Sin embargo, su aparición en el grupo de jugadores disponibles no significa que necesariamente vaya a ser titular. La decisión estará en manos de Lucas González, quien deberá determinar si el colombiano comienza el encuentro desde el inicio o ingresa durante el partido.

La expectativa también está relacionada con el proceso de adaptación del mediocampista a su nuevo equipo. James se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado del fútbol colombiano tras confirmar su llegada a Nacional, por lo que cada aparición con la camiseta verdolaga genera atención entre los hinchas.

¿Cuándo juega Atlético Nacional contra Internacional de Bogotá?

Atlético Nacional enfrentará este miércoles 16 de septiembre a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, en un compromiso que podría marcar el estreno oficial de James Rodríguez con el conjunto antioqueño.

El encuentro tendrá además un atractivo especial para los seguidores del fútbol colombiano, que esperan volver a ver al capitán de la Selección Colombia compitiendo en el país después de varios años de carrera internacional.

Ahora todas las miradas estarán sobre Lucas González y su decisión: James ya está en Bogotá y está convocado, pero falta saber cuánto tiempo tendrá en cancha en su esperado debut con Nacional.