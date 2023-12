Juan Moreno se despidió de Millonarios: "ojalá se dé en un futuro la posibilidad de volver"

Luego de varias especulaciones, el portero Juan Moreno confirmó su salida de Millonarios. A sus 24 años, el guardameta expresó su tristeza por abandonar la institución en la que creció como jugador y debutó como profesional. Sin embargo, también manifestó su emoción por las nuevas experiencias que le depara el futuro.

El arquero, quien fue clave en la reciente conquista del título por parte de Millonarios, reveló en una entrevista en el programa VBar de Caracol Radio que su decisión de abandonar el club ya estaba tomada hace tiempo. Aunque reconoció que le duele dejar la institución en la que siempre ha deseado jugar, agradeció a la directiva y al entrenador Alberto Gamero por la oportunidad brindada.

Juan Moreno terminó su vínculo con Millonarios

“El vínculo con Millonarios terminó, afortunadamente de ambas partes terminó de la mejor manera. Me voy con el corazón roto, porque es la institución que siempre he querido, por el cariño que la gente tiene hacia mí. Estoy muy agradecido con todo lo que hace parte de Millonarios, con su gente, su cuerpo técnico, los jugadores, mis excompañeros, los directivos, el doctor Serpa y el doctor Camacho porque siempre me dieron la mano. Ahora, emocionado por lo que se viene. Estoy contento porque también es tiempo de nuevos aires. Millonarios tiene ahora sus arqueros para el proyecto del 2024. Le deseo al profesor lo mejor y esperando que lleguen muy lejos en la Copa Libertadores”

Moreno aclaró que su salida del club no tiene relación con el error que cometió en la final de ida de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional. Según el jugador, la decisión de buscar más minutos bajo los tres palos ya estaba tomada antes de ese partido. Además, dejó la puerta abierta para un posible regreso en el futuro, cuando sea un arquero más maduro.

¿Jugará en el extranjero? Juan Moreno habló de su futuro en el fútbol

“Todo eso fueron especulaciones, nosotros desde hace mucho antes de ese partido contra Atlético Nacional, habíamos tenido la posibilidad de hablar con el profesor, con las directivas y lo mejor para nosotros era eso. Algunos medios lo habrán tomado como que no lo renovaron por el gol que le hicieron ante Nacional, pero no fue nada de eso. Al contrario, seguramente muchos lo habrán tomado así. Con los directivos terminamos muy bien y la idea es siempre dejar las puertas abiertas. El fútbol y la vida dan muchas vueltas y ojalá se dé en un futuro la posibilidad de volver, ya un arquero más maduro”, comentó el joven arquero.

Adicional a ello, Juan Moreno reveló que ya ha recibido ofertas en el extranjero, aunque hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta de equipos colombianos. El portero expresó su deseo de descansar en estas fechas navideñas y tomar una decisión sobre su futuro luego de las festividades.