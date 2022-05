Riquelme y Sebastián Villa: de la foto juntos, a la advertencia del directivo de Boca

Boca Juniors continúa de celebración por la obtención del título de la Copa de la Liga de Argentina, pero el huracán por la demanda a Sebastián Villa no para y cada vez es más grande. El jugador es acusado por violencia de género e intento de homicidio y según la contraparte, existen pruebas contundentes que lo condenan.

Mientras la investigación avanza, el club argentino informó que estará a entera disposición de lo que pida la justicia y en tanto, la única autoridad fuerte de la institución que se ha referido al tema ha sido Juan Román Riquelme y lo hizo con unas declaraciones que causaron revuelo y polémica nacional.

La semana pasada, en diálogo con ESPN, el exjugador 'xeneize' dijo que: "Villa sigue demostrando que es, sin duda, el mejor jugador del fútbol argentino. El más desequilibrante, el más importante, si no hace el gol, hace hacer el gol. Se lo ve muy tranquilo y muy bien. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Nunca se tiró a la camilla, nunca le dolió nada, no dejó de entrenar un solo día. Como profesional, nos sacamos el sombrero. Lo que pasa fuera de la cancha es otro tema".

Las palabras del recordado '10' de Boca fueron tomadas como un espaldarazo al colombiano y un irrespeto a la denunciante, queriendo apartar lo profesional de lo personal y tratando de bajarle la tensión a la delicada situación priorizando lo deportivo.

Riquelme y Villa, juntos celebrando el título de Boca

El enojo de la hinchada 'xeneize' con Riquelme creció aún más luego de que aparecieran juntos en un video en medio de los festejos en el vestuario del equipo tras la victoria contra Tigre en la final de la Copa de la Liga y en el que Villa escribió "Felices por otro título".

Sin embargo, un día después de la consagración de Boca Juniors y con la cabeza más fría, el ahora directivo del club habló nuevamente con los medios de comunicación acerca del tema y aseguró que sus elogios hacia Villa se dieron en el contexto futbolístico, pero referente a la denuncia, está pendiente a los avances del caso por parte de la justicia para determinar las duras sanciones que podrían caer sobre el jugador.

Más información: Sebastián Villa fue imputado en Argentina por abuso sexual

Riquelme y el cambio de tono sobre el caso Villa

"Es un tema muy sensible. Yo el otro día hice una nota de fútbol, que es una cosa, y lo otro es diferente. Hay que separar las cosas. Odiamos el otro tema, lo repudiamos, todos, vos, yo... Yo soy una persona normal y es la realidad, cuando hablamos de fútbol hablamos de fútbol. Lo otro nos da bronca, rabia, a todos", dijo Román en diálogo con la cadena Radio 10.

"Nosotros no somos jueces. Claro que repudiamos todo eso que pasa. Y ustedes, y todos. Más que eso no podemos. Cuando pasen las cosas, veremos. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces las cosas que tenés que decir. Ahora quiero llegar al club y me voy a enterar de todo", sentenció.

Riquelme confirmó que por ahora no puede hablar de castigos para Sebastián Villa sin saber cuál es la resolución del caso, pero una vez se sepa, no escatimará en sanciones ejemplares.

Puede ver: Boca se pronunció de nuevo sobre la denuncia contra Villa

"Después hay gente de legales que se ocupa, hay un juez, está la Justicia, que cuando dictamine el club tomará las medidas que tiene que tomar. Dijeron que Riquelme esto, lo otro... Yo trato de hablar con palabras que me puedan entender y que me siento cómodo, no doy vueltas. Yo hablé de fútbol. Quisieron instalar nerviosismo en nuestro club, pero de chico ya me acostumbré. Pero no me voy a poner nervioso", concluyó el reconocido exjugador.