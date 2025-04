‘JuanFer’ encendió la polémica: salieron a la luz palabras contra el Cali en el clásico

El clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, disputado este fin de semana, no solo dejó la victoria 2-0 del conjunto escarlata en el estadio Pascual Guerrero, también generó controversia por una arenga del capitán americano, Juan Fernando Quintero, cuya dureza ha despertado opiniones divididas entre los aficionados y el entorno del fútbol colombiano.

En un video divulgado posteriormente en redes sociales, se escucha a Quintero motivar a sus compañeros minutos antes de salir al campo. Lo que llamó la atención no fue solo el tono enérgico del mensaje, sino una frase en particular que encendió la polémica: “Allá (en el vestuario del Cali) les deben dos meses, tenemos que pisarles la cabeza”. La afirmación hacía alusión a las conocidas dificultades económicas que atraviesa el Deportivo Cali, cuyos jugadores no han recibido salario durante los últimos dos meses, según versiones de prensa local.

Una frase que divide al fútbol colombiano

La frase de Quintero ha sido interpretada de distintas maneras. Para algunos hinchas del América, se trató de una arenga legítima, propia del lenguaje interno de un vestuario antes de un partido de alto voltaje. Para otros, incluso entre analistas deportivos, el comentario cruzó una línea ética al referirse a la crisis financiera del rival como motivación para “rematarlo” en el terreno de juego.

Más allá de lo controversial, las palabras del ’10’ escarlata reflejan el nivel de tensión que genera este clásico regional, uno de los más históricos del fútbol colombiano. La rivalidad entre ambos clubes, cargada de historia, pasión y orgullo, se ha visto intensificada por las situaciones institucionales que vive cada equipo.

Victoria con sabor a liderato y repercusiones fuera del campo

En lo futbolístico, América de Cali fue superior y se impuso con goles de Rodrigo Holgado y Mena. El triunfo los deja bien posicionados en la tabla de posiciones y les da un poco de aire luego de resultados negativos.

Por ahora, la frase “hay que pisarles la cabeza” marca un nuevo capítulo en la ya intensa historia del clásico vallecaucano y seguramente seguirá dando de qué hablar.