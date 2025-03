¿Penal? La polémica infracción que le dieron a América y que ‘JuanFer’ erró

Juan Fernando Quintero pudo haber marcado su primer gol con la camiseta del América de Cali en la noche de este jueves 6 de marzo, pero Santiago Mele le ahogó su celebración atajándole la polémica pena máxima que había decretado el árbitro central.

Juan Fernando Quintero falló penal contra el Junior

En su regreso al Metropolitano de Barranquilla, luego de lo que fue su corto paso por el Junior, Juan Fernando Quintero tuvo todo dispuesto para marcar su primer gol con la camiseta escarlata, pero el portero uruguayo le negó la posibilidad al adivinarle el sector donde el antioqueño quiso ubicar el esférico.

Sobre el minuto 7’ el delantero del América de Cali, Luis Ramos, cayó en el área local luego de un supuesto toque por parte del defensor del Junior y el árbitro central Wilton Sampaio fue llamado por parte del VAR para que revisara la jugada. A pesar de que el contacto no fue claro, el juez brasileño no dudó en señalar la pena máxima a favor de los vallecaucanos.

No había otro jugador que se pudiera hacer cargo de esta importante pena máxima, aún más teniendo en cuenta el contexto de su pasado no tan bueno con el Junior, por lo que Quintero tomó el esférico y remató de pierna izquierda. Sin embargo, su disparo no estuvo lo suficientemente esquinado y por ello el arquero uruguayo tuvo mayores posibilidades para negarle la celebración temprana a los escarlatas.

Vale la pena mencionar que esta llave entre América y Junior se disputa a partido único por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Once Caldas ya avanzó, luego de haber eliminado a Millonarios en el Palogrande de Manizales.