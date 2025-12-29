¿Sebastián Villa jugará con River Plate? Intercambio de mensajes con Juanfer Quintero desató rumores

El mercado de fichajes en el fútbol argentino volvió a agitarse y esta vez el epicentro está en Buenos Aires. Un cruce de mensajes en redes sociales entre Juan Fernando Quintero y Sebastián Villa fue suficiente para encender la ilusión entre los hinchas de River Plate, que comenzaron a preguntarse si el atacante colombiano podría convertirse en nuevo refuerzo del club.

El futuro deportivo de Villa es incierto luego de quedar libre y cerrar su etapa en Independiente Rivadavia, equipo con el que alcanzó un histórico título en la Copa Argentina 2025.

Mensaje entre 'Juanfer' y Sebastián Villa que reactivó el rumor en River Plate

La chispa se encendió cuando Sebastián Villa publicó una historia en Instagram junto a Juanfer Quintero, imagen captada durante un reciente cruce entre River y la Lepra mendocina.

El mensaje, breve pero sugestivo, no tardó en viralizarse: una frase de reencuentro acompañada por un emoji de avión fue suficiente para desatar todo tipo de interpretaciones.

Juan Fernando Quintero respondió de manera afectuosa, y el intercambio continuó con una frase final que muchos hinchas de River interpretaron como una señal directa de un posible arribo al club. En cuestión de minutos, el nombre de Villa se convirtió en tendencia y volvió a instalarse en la agenda del mercado de pases.

¿Qué hay detrás de la posible llegada de Sebastián Villa a River Plate?

Más allá del impacto en redes sociales, la situación contractual y deportiva invita a la cautela. Desde el entorno del club no se ha confirmado ninguna negociación formal, aunque trascendió que River Plate habría realizado consultas preliminares por el delantero al inicio del mercado.

Un factor clave en esta historia es la relación personal entre Quintero y Villa. Ambos comparten representante y mantienen un vínculo cercano desde hace años, con Juanfer siendo un apoyo importante para su compatriota en momentos complejos de su carrera. Ese lazo alimenta aún más las especulaciones.

Además, el contexto internacional también pesa. Villa busca un proyecto deportivo que le permita recuperar protagonismo y visibilidad, con el objetivo de volver a estar en el radar de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. En ese sentido, River Plate aparece como una vitrina ideal por su nivel competitivo y exposición continental.

Por otro lado, si River Plate quiere contar con Sebastián Villa deberá pagar una cifra de 12 millones de dólares, luego de que el presidente de Independiente Rivadavia fuera contundente al fijar esta cifra para vender al destacado delantero colombiano.