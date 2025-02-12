Racing demandará a América de Cali por Juanfer Quintero: esta es la millonaria cifra

La historia de Juan Fernando Quintero, un futbolista acostumbrado a generar titulares dentro y fuera de la cancha, vuelve a encender un debate jurídico y deportivo entre clubes de dos países. Todo parece indicar que Racing Club de Avellaneda presentará una demanda formal contra América de Cali por presunto incumplimiento de una cláusula en el acuerdo que permitió la salida de Quintero hacia el equipo vallecaucano. El tema ha tomado fuerza en las últimas horas, luego de que el periodista argentino Leandro Adonio Belli revelara los detalles del reclamo.

Tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana con Racing, Juanfer decidió regresar al fútbol colombiano para vestir la camiseta del América, uno de los movimientos más mediáticos del mercado en la región. Sin embargo, ahora se conoce que en aquel convenio existía una cláusula que le prohibía al club vallecaucano transferir al jugador nuevamente al fútbol argentino durante el primer mercado de pases posterior a su llegada.

Esa condición, según Racing, habría sido vulnerada cuando América negoció al mediocampista con River Plate, club que finalmente lo repatrió.

La cláusula en disputa y el reclamo millonario

De acuerdo con la información revelada por Belli, Racing no solo sostiene que la cláusula fue incumplida, sino que ya prepara una demanda en la que solicitaría una indemnización cercana a los 3 millones de dólares. Este monto corresponde, según el club argentino, al perjuicio deportivo y económico derivado del traspaso de Quintero hacia otro equipo del mismo país en un plazo que ambos habrían acordado restringir.

La dirigencia de Racing considera que la operación entre América y River Plate vulnera los términos pactados y pretende llevar el caso ante las instancias correspondientes. La situación genera inquietud en el fútbol argentino, ya que este tipo de conflictos internacionales no son frecuentes y pueden sentar precedentes en futuras transferencias.

La defensa de América de Cali: derecho al trabajo y normativa FIFA

Ante el inminente reclamo, América de Cali ya estaría preparando su línea de defensa. El club apelará al derecho al trabajo del jugador, así como a las disposiciones del reglamento FIFA TPI (Third Party Influence), que prohíbe que un club externo tenga injerencia en la transferencia entre dos instituciones.

Desde la perspectiva del cuadro vallecaucano, ninguna cláusula puede interferir en la libertad laboral del futbolista ni en su capacidad de ser transferido a un destino que él mismo haya autorizado.

Además, América argumentaría que la intervención de Racing sería inapropiada según las normas internacionales, lo que podría invalidar cualquier restricción que se haya planteado en el acuerdo inicial.

El caso apenas comienza y promete tener capítulos adicionales. Mientras Juanfer ya suma minutos con River Plate, sus antiguos clubes se preparan para un litigio que, más allá del aspecto económico, podría marcar una discusión profunda sobre los límites contractuales y la autonomía de los futbolistas en el mercado internacional.