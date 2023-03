‘Juanfer’ aclaró rumores de su posible salida del Junior: Me puedo ir en cualquier momento

Juan Fernando Quintero regresó al fútbol colombiano para ponerse la ‘10’ del Junior de Barranquilla y su fichaje sin lugar a dudas fue el más rimbombante en la historia de la Liga BetPlay debido a lo costosa que fue la transacción para que el mediocampista antioqueño llegara desde el fútbol argentino.

A pesar de la gran inversión en su nómina para la presente temporada, Junior de Barranquilla no ha conseguido los resultados esperados y ocupa la penúltima posición en la tabla, algo completamente impensado para la afición ‘tiburona’ después de los nombres que se trajeron para disputar el campeonato colombiano y torneo internacional.

Debido al mal momento que vive el Junior, la prensa argentina ha empezado ha rumorear que ‘Juanfer’ podría regresar a River Plate en junio.

El jugador de la Selección Colombia habló con Semana respecto a los rumores de su posible salida hacia el fútbol argentino en el mes de junio y aseguró que en su contrato existe una cláusula que le permite marcharse del FPC en cualquier momento.

“Lo que yo no diga no lo crean y menos en este momento. Son especulaciones con las que uno convive, son cosas que están fuera de mi control, pero en junio analizaré qué puede pasar. Todo el mundo sabe que tengo un contrato por un año y una cláusula con la que en cualquier momento nos podemos ir. Hasta el último día que esté acá voy a dar lo mejor de mí y después repasamos lo que es de junio. Quiero que sepan que estoy enfocado en lo que viene con Junior y la selección, un llamado también que agradezco y que voy a demostrar cada ocho días”, dijo.

El mediocampista ofensivo se refirió a las posibilidades de retornar a River Plate o Medellín: “Todo el tiempo uno convive con eso. Cuando tomo la decisión de venir acá, es porque me gusta el reto. Habría que analizar muchas cosas, pero por ahora me enfoco en el Junior. Con respecto a River y el DIM, tengo mucho amor y gratitud por esas instituciones. En Argentina todos saben lo que pasé y lo que viví. Estoy en Junior y es una falta de respeto hablar de otro club que amo y me representa. Siempre los sigo, les deseo lo mejor. Del Poderoso soy un hincha, pero por respeto a mi profesión me debo a Junior y no debo hablar más de ese tema”.

Finalmente, Juanfer fue claro con la presión que siente en el equipo de Barranquilla y el mal momento que viven actualmente: “Yo sé que hablan de la trayectoria, de muchas cosas y obviamente todo lo atribuyen a mi nombre, pero no solo es eso. Soy partidario de lo colectivo, de que no soy solo yo y hay que mentalizarse en equipo. Aquí no hay un solo salvador”.

“Estoy contento, muy feliz. Realmente, no me arrepiento de haber venido. La situación que estamos viviendo forma parte del fútbol. Con ímpetu, personalidad y el carácter que nos va a definir en estos partidos, se va a cambiar la situación”, concluyó.