Teófilo se sumó al ‘JuanFer’ vs. ‘Bolillo’ en redes sociales: chiste contra el DT

Juan Fernando Quintero se despidió oficialmente del Junior de Barranquilla después de algunos meses en los que hizo parte del plantel, pero en los que no pudo destacarse debido a una lesión que lo alejó de los campos de juego la gran mayoría del tiempo en el que vistió los colores rojiblancos.

De esta manera, la máxima figura del Junior y si se quiere del FPC, levantó enorme controversia entre los aficionados del balompié nacional, pues abandonó el club sin pena ni gloria y todo parece indicar que se debió a algunos disgustos con la manera de trabajo del entrenador ‘Bolillo’ Gómez y sus planteamientos dentro del terreno.

Este lunes tanto ‘Bolillo’ como ‘JuanFer’ dialogaron con Win Sports acerca de la comentada salida del experimentado jugador y de acuerdo con las palabras del mediocampista antioqueño, los planteamientos del entrenador no le permitían encajar en el grupo y esa fue la única razón por la que decidió renunciar a la institución.

Quintero manifestó que durante la pretemporada el ‘Bolillo’ estaba probando diferentes módulos, pero el más frecuente era el 4-4-2, con él de doble delantero. Así entonces el ex River Plate no estaba para nada contento con las funciones que se le estaban colocando dentro de la cancha y no llegó a ningún acuerdo con el DT diferente a su salida del club.

Teófilo se sumó a la polémica

La salida de ‘JuanFer’ sin lugar a dudas ha sido una de las más comentadas entre los hinchas del fútbol colombiano debido a la figura que es el antioqueño, por esta razón, incluso Teófilo Gutiérrez lanzó un chiste en redes sociales que se sumó a la controversia.

Después de entregar sus declaraciones en Win Sports, las razones de la salida de Quintero se hicieron virales y ‘Teo’ aprovechó un comentario de José Chunga acerca de los pantalones que llevaba en la despedida de Sebastián Viera para lanzarse un dardo a los planteamientos de Hernán Darío Gómez.

“Tu sabes que te quiero mucho y admiro tu personalidad, pero ¿ese pantalón qué?”, fue lo que escribió el arquero en su cuenta de Instagram a lo que ‘Teo’ no dudó en responder: “Eaaaa más falso que el 4-4-2”, haciendo referencia a las palabras de Quintero sobre el planteamiento del ‘Bolillo’.

El comentario de Teófilo se ha hecho viral y sin lugar a dudas ha dado mucho de qué hablar entre los aficionados del Junior que esperan que de la mano del ‘Bolillo’ vuelvan a ser protagonistas en el fútbol colombiano.