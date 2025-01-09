Ya estaría definido el nombre del técnico que va a dirigir a América de Cali post Raimondi

América de Cali terminará el contrato del técnico Gabriel Raimondi luego de la más reciente derrota ante Alianza FC en Valledupar. Ya se había acordado que si no ganaba en este escenario, se terminaría el vínculo, por lo que la decisión ya está tomada y solo falta hacerse oficial.

De momento, en el cuadro escarlata evalúan las opciones para definir a un técnico interino mientras se define al reemplazo definitivo. Este lunes, el equipo no entrenará, por lo que este martes volverán a los trabajos con un nuevo entrenador.

Lo reportado desde el entorno del cuadro escarlata, es que el técnico interino sería Alex Escobar, exjugador de América y quien ha estado como asistente en los equipos de trabajo de Jorge Da Silva y César Farías. Estaría acompañado por Marbin Sandoval, preparador físico del plantel.

Escobar ya estuvo como DT interino en su momento, cuando el club tomó la decisión de salir de Lucas González a inicios de 2024. Bajo su mando, el equipo enfrentó a Águilas Doradas en el Pascual Guerrero, cayendo por 1-0.

Alex Escobar Gañán, asistente técnico de América de Cali. FOTO: @americadecali

Los nombres que suenan para reemplazar a Gabriel Raimondi

Tras el paso de Raimondi, quien sufrió 7 derrotas en 14 partidos dirigidos, en América de Cali ya analizan las opciones sobre la mesa para dirigir lo que resta de 2025, donde esperan darle vuelta a la situación tanto en Liga como en Copa BetPlay.

Estos son algunos de los nombres que suenan alrededor de 'La Mechita'.