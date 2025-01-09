CANAL RCN
Deportes

Ya estaría definido el nombre del técnico que va a dirigir a América de Cali post Raimondi

El ciclo del técnico argentino se terminó luego de 14 partidos dirigidos y ya se habla de su posible reemplazo.

Gabriel Raimondi América de Cali (3)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:10 a. m.
América de Cali terminará el contrato del técnico Gabriel Raimondi luego de la más reciente derrota ante Alianza FC en Valledupar. Ya se había acordado que si no ganaba en este escenario, se terminaría el vínculo, por lo que la decisión ya está tomada y solo falta hacerse oficial.

De momento, en el cuadro escarlata evalúan las opciones para definir a un técnico interino mientras se define al reemplazo definitivo. Este lunes, el equipo no entrenará, por lo que este martes volverán a los trabajos con un nuevo entrenador.

Lo reportado desde el entorno del cuadro escarlata, es que el técnico interino sería Alex Escobar, exjugador de América y quien ha estado como asistente en los equipos de trabajo de Jorge Da Silva y César Farías. Estaría acompañado por Marbin Sandoval, preparador físico del plantel.

Escobar ya estuvo como DT interino en su momento, cuando el club tomó la decisión de salir de Lucas González a inicios de 2024. Bajo su mando, el equipo enfrentó a Águilas Doradas en el Pascual Guerrero, cayendo por 1-0.

Alex Escobar Gañán
Alex Escobar Gañán, asistente técnico de América de Cali. FOTO: @americadecali

Los nombres que suenan para reemplazar a Gabriel Raimondi

Tras el paso de Raimondi, quien sufrió 7 derrotas en 14 partidos dirigidos, en América de Cali ya analizan las opciones sobre la mesa para dirigir lo que resta de 2025, donde esperan darle vuelta a la situación tanto en Liga como en Copa BetPlay.

Estos son algunos de los nombres que suenan alrededor de 'La Mechita'.

  • Juan Cruz Real: técnico campeón con América en 2020 y con su última experiencia (noviembre de 2024) en Belgrano de Argentina.
  • Alexandre Guimaraes: campeón con América en 2019 y quien tuvo un segundo ciclo entre 2022 y 2023. No dirige desde abril de 2025, cuando salió de Alajuelense.
  • David González: según Eduardo Luis en La FM, América tiene en carpeta al técnico que acaba de salir de Millonarios por malos resultados.
  • Alexis García: el experimentado DT también está en carpeta de América, según reportaron periodistas cercanos al club. Este semestre dirigió a Unión Magdalena.
  • Carlos Hernández: es el técnico del equipo femenino, quien también podría ser definido como interino.
