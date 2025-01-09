CANAL RCN
Deportes

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueva caída de América de Cali

América de Cali sufrió una nueva derrota y así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con nueve jornadas disputadas.

Rafael Carrascal
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El campeonato del fútbol profesional colombiano avanza a buen ritmo y, tras nueve jornadas disputadas para la gran mayoría de los clubes, la tabla de posiciones empieza a mostrar tendencias claras. Junior de Barranquilla continúa sólido en la cima con 20 puntos, mientras América de Cali atraviesa un presente preocupante, ubicado en la casilla 19 con apenas cinco unidades.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias ha mostrado regularidad tanto en casa como de visitante, destacándose por su equilibrio ofensivo y defensivo. Con figuras determinantes y un plantel que responde a las exigencias del torneo, los barranquilleros han sabido capitalizar cada fecha, lo que les ha permitido sostener la ventaja sobre sus perseguidores.

Ya estaría definido el nombre del técnico que va a dirigir a América de Cali post Raimondi
RELACIONADO

Ya estaría definido el nombre del técnico que va a dirigir a América de Cali post Raimondi

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II

  1. Junior de Barranquilla – 20 puntos
  2. Medellín – 19 puntos
  3. Deportes Tolima – 17 puntos
  4. Atlético Nacional – 16 puntos
  5. Fortaleza – 15 puntos
  6. Llaneros – 14 puntos
  7. Bucaramanga – 13 puntos
  8. Deportivo Pereira – 12 puntos
  9. Santa Fe – 12 puntos
  10. Alianza FC – 12 puntos
  11. Envigado – 10 puntos
  12. Boyacá Chicó – 10 puntos
  13. La Equidad – 10 puntos
  14. Deportivo Cali – 10 puntos
  15. Unión Magdalena – 8 puntos
  16. Millonarios – 7 puntos
  17. Águilas Doradas – 7 puntos
  18. Pasto – 6 puntos
  19. América de Cali – 5 puntos
  20. Once Caldas – 3 puntos
América de Cali ya tendría decisión con el futuro de Raimondi tras derrota en liga
RELACIONADO

América de Cali ya tendría decisión con el futuro de Raimondi tras derrota en liga

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

Ya estaría definido el nombre del técnico que va a dirigir a América de Cali post Raimondi

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo fue claro y dio indicios sobre si Dayro Moreno jugará con la selección

Selección Colombia

Dayro Moreno lanzó primer mensaje tras ser convocado por la Selección Colombia: esto dijo

Otras Noticias

Santander

Padres de familia protagonizaron violenta riña en partido de fútbol de niños de entre 9 y 10 años

En la grabación, incluso, se ve cuando uno de los menores intenta defender a los miembros de su familia.

Artistas

Murió la hija de una reconocida influencer: tenía tan solo 9 años

La menor estaba hospitalizada hace un mes y padecía una enfermedad grave desde su nacimiento.

Finanzas personales

Colombianos tendrán alivio para su bolsillo: aviso por tasa de usura en septiembre

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez