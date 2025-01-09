Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueva caída de América de Cali
América de Cali sufrió una nueva derrota y así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con nueve jornadas disputadas.
Noticias RCN
08:33 a. m.
El campeonato del fútbol profesional colombiano avanza a buen ritmo y, tras nueve jornadas disputadas para la gran mayoría de los clubes, la tabla de posiciones empieza a mostrar tendencias claras. Junior de Barranquilla continúa sólido en la cima con 20 puntos, mientras América de Cali atraviesa un presente preocupante, ubicado en la casilla 19 con apenas cinco unidades.
El conjunto dirigido por Alfredo Arias ha mostrado regularidad tanto en casa como de visitante, destacándose por su equilibrio ofensivo y defensivo. Con figuras determinantes y un plantel que responde a las exigencias del torneo, los barranquilleros han sabido capitalizar cada fecha, lo que les ha permitido sostener la ventaja sobre sus perseguidores.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II
- Junior de Barranquilla – 20 puntos
- Medellín – 19 puntos
- Deportes Tolima – 17 puntos
- Atlético Nacional – 16 puntos
- Fortaleza – 15 puntos
- Llaneros – 14 puntos
- Bucaramanga – 13 puntos
- Deportivo Pereira – 12 puntos
- Santa Fe – 12 puntos
- Alianza FC – 12 puntos
- Envigado – 10 puntos
- Boyacá Chicó – 10 puntos
- La Equidad – 10 puntos
- Deportivo Cali – 10 puntos
- Unión Magdalena – 8 puntos
- Millonarios – 7 puntos
- Águilas Doradas – 7 puntos
- Pasto – 6 puntos
- América de Cali – 5 puntos
- Once Caldas – 3 puntos