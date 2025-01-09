Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueva caída de América de Cali

El campeonato del fútbol profesional colombiano avanza a buen ritmo y, tras nueve jornadas disputadas para la gran mayoría de los clubes, la tabla de posiciones empieza a mostrar tendencias claras. Junior de Barranquilla continúa sólido en la cima con 20 puntos, mientras América de Cali atraviesa un presente preocupante, ubicado en la casilla 19 con apenas cinco unidades.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias ha mostrado regularidad tanto en casa como de visitante, destacándose por su equilibrio ofensivo y defensivo. Con figuras determinantes y un plantel que responde a las exigencias del torneo, los barranquilleros han sabido capitalizar cada fecha, lo que les ha permitido sostener la ventaja sobre sus perseguidores.

RELACIONADO Ya estaría definido el nombre del técnico que va a dirigir a América de Cali post Raimondi

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II

Junior de Barranquilla – 20 puntos Medellín – 19 puntos Deportes Tolima – 17 puntos Atlético Nacional – 16 puntos Fortaleza – 15 puntos Llaneros – 14 puntos Bucaramanga – 13 puntos Deportivo Pereira – 12 puntos Santa Fe – 12 puntos Alianza FC – 12 puntos Envigado – 10 puntos Boyacá Chicó – 10 puntos La Equidad – 10 puntos Deportivo Cali – 10 puntos Unión Magdalena – 8 puntos Millonarios – 7 puntos Águilas Doradas – 7 puntos Pasto – 6 puntos América de Cali – 5 puntos Once Caldas – 3 puntos