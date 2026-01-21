CANAL RCN
Internacional

Murió ícono del fútbol internacional que conquistó títulos con Real Madrid y Barcelona

Real Madrid y Barcelona lamentan el fallecimiento del histórico Lucien Müller, jugador históricos que alzó títulos con ambos clubes.

Murio Lucien Muller
Foto: Real Madrid oficial

Noticias RCN

enero 21 de 2026
07:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol internacional está de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento de Lucien Müller, histórica figura del balompié europeo y uno de los pocos jugadores que defendió las camisetas del Real Madrid y el FC Barcelona.

Murió reconocida estrella de Nickelodeon: las autoridades están investigando
RELACIONADO

Murió reconocida estrella de Nickelodeon: las autoridades están investigando

El exmediocampista francés murió a los 91 años, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol.

El Real Madrid fue uno de los primeros clubes en confirmar la noticia y rendirle homenaje a través de un comunicado oficial.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Lucien Müller”, señaló el club blanco, que también envió condolencias a familiares, amigos y a todas las instituciones de las que hizo parte.

El paso de Lucien Müller por el Real Madrid y la selección francesa

Lucien Müller defendió la camiseta del Real Madrid en 92 partidos oficiales, durante tres temporadas, entre 1962 y 1965. En ese periodo, fue pieza clave en el mediocampo y conquistó tres títulos de Liga, consolidándose como uno de los extranjeros más recordados de esa época.

Real Madrid se recompuso y goleó 6-1 a Mónaco por Champions: vea los goles y el resumen
RELACIONADO

Real Madrid se recompuso y goleó 6-1 a Mónaco por Champions: vea los goles y el resumen

Además de su éxito a nivel de clubes, Müller también tuvo presencia internacional. Fue convocado con la selección de Francia y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Inglaterra 1966, uno de los torneos más emblemáticos del fútbol moderno.

Su etapa en el Barcelona y una carrera marcada por los títulos

Tras su salida del Real Madrid, Müller se incorporó al FC Barcelona en 1965, donde jugó durante tres temporadas como mediocentro.

Con el conjunto azulgrana disputó 125 partidos, marcó cinco goles y ganó una Copa de Ferias y una Copa del Rey. Más adelante, regresó al club catalán como entrenador en la temporada 1978/79, bajo la presidencia de Josep Lluís Núñez.

A lo largo de su carrera como futbolista, también vistió las camisetas del RC Strasbourg, Toulouse FC y Stade de Reims, consolidándose como una leyenda del fútbol europeo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Suiza

Jefe de la OTAN apuesta por la “diplomacia ponderada” para resolver la crisis de Groenlandia

México

México entrega 37 criminales a Estados Unidos: estos son algunos de los más peligrosos

Venezuela

La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 21 de enero de 2026

Este miércoles 21 de enero, no es un día para actuar por impulso, sino para pensar bien cada paso, cerrar pendientes y hablar con honestidad.

Medicamentos

Médico con hemofilia denuncia la falta de medicamentos en Colombia

El profesional cuestionó cómo un país con recursos, personal calificado y acceso a tecnología no logra garantizar que los tratamientos lleguen a los pacientes.

Secretaría de Educación

Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo