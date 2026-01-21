Murió ícono del fútbol internacional que conquistó títulos con Real Madrid y Barcelona

El fútbol internacional está de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento de Lucien Müller, histórica figura del balompié europeo y uno de los pocos jugadores que defendió las camisetas del Real Madrid y el FC Barcelona.

El exmediocampista francés murió a los 91 años, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol.

El Real Madrid fue uno de los primeros clubes en confirmar la noticia y rendirle homenaje a través de un comunicado oficial.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Lucien Müller”, señaló el club blanco, que también envió condolencias a familiares, amigos y a todas las instituciones de las que hizo parte.

El paso de Lucien Müller por el Real Madrid y la selección francesa

Lucien Müller defendió la camiseta del Real Madrid en 92 partidos oficiales, durante tres temporadas, entre 1962 y 1965. En ese periodo, fue pieza clave en el mediocampo y conquistó tres títulos de Liga, consolidándose como uno de los extranjeros más recordados de esa época.

Además de su éxito a nivel de clubes, Müller también tuvo presencia internacional. Fue convocado con la selección de Francia y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Inglaterra 1966, uno de los torneos más emblemáticos del fútbol moderno.

Su etapa en el Barcelona y una carrera marcada por los títulos

Tras su salida del Real Madrid, Müller se incorporó al FC Barcelona en 1965, donde jugó durante tres temporadas como mediocentro.

Con el conjunto azulgrana disputó 125 partidos, marcó cinco goles y ganó una Copa de Ferias y una Copa del Rey. Más adelante, regresó al club catalán como entrenador en la temporada 1978/79, bajo la presidencia de Josep Lluís Núñez.

A lo largo de su carrera como futbolista, también vistió las camisetas del RC Strasbourg, Toulouse FC y Stade de Reims, consolidándose como una leyenda del fútbol europeo.