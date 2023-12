¿Merecen una oportunidad? Los jugadores que no fueron tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo

La Selección Colombia dio a conocer los 20 jugadores convocados que estarán disponibles para los juegos amistosos contra Venezuela y México el próximo 10 y 16 de diciembre en Estados Unidos, dejando varios comentarios entre todos los aficionados del balompié nacional, quienes pedían a gritos a varios jugadores que no fueron tenidos en cuenta por el estratega argentino.

Jugadores que hicieron falta en la Selección Colombia

Sin ninguna duda, uno de los nombres que le hizo falta a varios aficionados del fútbol colombiano fue Harold Preciado, quien milita en el Santos Laguna de México y que no tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia, a pesar de tener una excelente racha goleadora durante toda la temporada.

Otro de los jugadores que hizo falta en la concentración de la Selección Colombia es Radamel Falcao García, quien es el máximo goleador en la historia del combinado nacional, pero que lastimosamente no fue llamado por Lorenzo, puesto que no se sabe si fue decisión técnica o el club no accedió al préstamo del delantero samario.

Uno que género muchos comentarios en las redes sociales es el nombre de Kevin Mier, quien se ha convertido en el tercer arquero de la Selección Colombia en las fechas de Eliminatoria, pero que en esta oportunidad no tendrá la facilidad de vestir la camiseta del combinado nacional, puesto que en su lugar fue llamado Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali.

Cristian Barrios es otro de los jugadores que ha generado una fuerte polémica entre los aficionados de la Selección Colombia, puesto que muchos aficionados pedían al atacante del América de Cali en el combinado nacional, teniendo en cuenta su gran rendimiento deportivo mostrado con el equipo ‘escarlata’ durante la presente temporada.

Además de los mencionados, Leonardo Castro es otro de los jugadores que brilla por su ausencia en el combinado nacional, pues el delantero estuvo convocado para la fecha Eliminatoria contra Uruguay y Ecuador, pero lastimosamente no tuvo la posibilidad de jugar ni un solo minuto y tampoco fue convocado para los juegos amistosos.

David Ospina vuelve a la convocatoria de la Selección Colombia

Sin embargo, el nombre que más retumba en la concentración de la Selección Colombia es David Ospina, quien regresa a la convocatoria del combinado nacional tras un largo tiempo de ausencia, luego de una fuerte lesión en su codo que lo alejó de las canchas por más de seis meses e hizo perder su puesto en la Selección Colombia.

El último compromiso oficial que disputó David Ospina con la camiseta de la Selección Colombia fue en el año 2022 contra la Selección de Venezuela. En esa oportunidad, el guardameta antioqueño logró disputar los 90 minutos en la victoria del equipo que dirigía Reinaldo Rueda contra en ese entonces José Pékerman.

