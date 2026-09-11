Junior de Barranquilla tendría listo el reemplazo de Sebastián Viera para 2027

Este lunes 9 de noviembre, Junior de Barranquilla se despide de su hinchada en condición de local en el partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay enfrentando a Cúcuta, recordando que ya están eliminados y que la última jornada será visitando a Deportivo Pasto.

Con estos dos juegos, se cerrará uno de los semestres más flojos de la historia reciente del equipo 'Tiburón', con el agravante adicional de que venían de ser bicampeones del fútbol colombiano. Esto también quiere decir que están clasificados a la Copa Libertadores 2027, por lo que las directivas empezaron a tomar decisiones para corregir.

Junior tendría nuevo DT para el próximo año

De acuerdo a lo reportado por Pipe Sierra, Junior tendría todo listo para la contratación del técnico uruguayo Jorge Bava, quien supo salir campeón en la Liga BetPlay con Independiente Santa Fe en 2025.

Se explicó que ya hay un acuerdo verbal y que en el trascurso de la semana podría quedar formalizado el acuerdo, con lo que Bava tomaría las riendas del equipo con buen tiempo de trabajo pensando en la próxima temporada.

Asimismo, se confirmaría que Sebastián Viera no pasó la prueba de las directivas, quienes le confiaron la dirección técnica del equipo con un contrato hasta diciembre de este año.

¿Quién es Jorge Bava, el posible nuevo DT de Junior?

Jorge Bava debutó como entrenador en Liverpool de Uruguay en 2021 y se mantuvo hasta 2023, ganando la liga uruguaya contra todo pronóstico. Se fue al fútbol mexicano con León, donde no tuvo un gran rendimiento, por lo que llegó a Santa Fe, donde salió campeón en su semestre de debut.

Renunció al equipo bogotano a mitad del segundo semestre para firmar con Cerro Porteño de Paraguay, donde también salió campeón en su año debut. Luego tuvo un breve paso por Nacional de Uruguay y desde agosto está sin equipo.

Desde su debut lleva ocho títulos en 4 años. Habrá que ver si ese ritmo ganador lo logra mantener en Junior. Además, también tendrá la prueba de encontrar estabilidad en un solo club, como lo hizo en sus inicios con Liverpool.