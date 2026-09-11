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¡Sacaron los prohibidos! Sebastián Villa y Enner Valencia sorprendieron en la fiesta de Boca Juniors

Sebastián Villa y Enner Valencia mostraron sus mejores pasos en la celebración de Boca Juniors.

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Fotos: Boca Juniors

Nicolás Salgado

noviembre 09 de 2026
01:27 p. m.
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La alegría por el título de Boca Juniors no se quedó en La Bombonera. Después de una definición dramática que le permitió al equipo quedarse con la Tabla Anual 2026, los jugadores celebraron en una fiesta privada en la que también hubo espacio para la música y el baile.

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Uno de los momentos que llamó la atención fue protagonizado por los colombianos Sebastián Villa junto al ecuatoriano Enner Valencia. En un video que circuló en redes sociales, Villa y Valencia aparecen bailando y mostrando sus mejores pasos durante el festejo del plantel xeneize.

El extremo colombiano compartió el momento en sus historias de Instagram y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su compañero: "Con mi hermanito Enner Valencia, dame hombro, campeones"

La escena despertó comentarios entre los aficionados, que no tardaron en preguntarse quiénes son los que mejor bailan en el vestuario de Boca.

Enner Valencia, el héroe de Boca Juniors

Boca Juniors consiguió el campeonato de la Tabla Anual después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, en un partido que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos instantes.

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Cuando parecía que el título podía quedar en manos de Rosario Central, Enner Valencia apareció en el tiempo añadido. El delantero ecuatoriano aprovechó un rebote del arquero Matías Borgogno y marcó el gol que desató la celebración de los hinchas.

Con ese resultado, Boca llegó a 63 puntos y superó por una unidad a Rosario Central, que terminó segundo con 62. La conquista significó el regreso del equipo a los títulos después de más de tres años.

Álvaro Montero también celebró el título con Boca

La fiesta también tuvo protagonismo colombiano. Álvaro Montero, quien fue titular ante Defensa y Justicia, hizo parte de la celebración por la conquista del equipo argentino.

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El arquero tuvo una intervención importante durante el encuentro y acompañó a sus compañeros en una noche que terminó con el trofeo en manos del conjunto azul y oro. Sebastián Villa, por su parte, también fue titular y participó en la campaña que llevó a Boca a quedarse con la Tabla Anual.

Entre abrazos, música y pasos de baile, los jugadores disfrutaron de una celebración que tuvo a Enner Valencia como uno de sus grandes protagonistas. Esta vez, el gol que hizo campeón a Boca quedó atrás y la atención se trasladó a la pista: Villa y el ecuatoriano también quisieron brillar fuera de la cancha.

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