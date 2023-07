¿Enamorado se aleja de Junior?: "Se está buscando alguna alternativa"

En Junior de Barranquilla todavía se siente el remezón que ocasionó la conflictiva salida de Juan Fernando Quintero durante el fin de semana, pero en el club tratan de pasar la página y concentrarse en lo que verdaderamente importa: pelear el título de la liga BetPlay en este segundo semestre.

Para eso, más allá de la de 'Juanfer', el equipo hizo una barrida importante en la nómina, saliendo de jugadores insignia como Sebastián Viera, dejando claro que bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez se inicia un nuevo ciclo para recomponer el camino de fracasos de temporadas anteriores.

Así como se dieron salidas, también ha llegado un buen número de jugadores. Hasta el momento, Junior ha anunciado seis refuerzos para la nueva temporada: Brayan Ceballos, Pablo Rojas, Santiago Mele, Emanuel Olivera, Gonzalo Lencina y Steven 'Tití' Rodríguez. Sin embargo, los directivos busca ponerle el moño con dos últimas incorporaciones.

José Enamorado a Junior: cerca, pero no cerrado

Por un lado está Jeison Quiñones, el nombre favorito para reforzar la defensa y quien se ha destacado en el último tiempo con Águilas Doradas. Y por el otro, para adornar el frente en ataque está José Enamorado, la obsesión del 'tiburón' para acompañar a Gonzalo Lencina y a Carlos Bacca arriba.

Aunque en las últimas horas se dieron acercamientos importantes para lograr un acuerdo entre Junior y Real Cartagena, club dueño de los derechos económicos del jugador, todavía hay diferencias que podrían dañar la negociación.

"Se está buscando alguna alternativa"

NoticiasRCN.com confirmó con el entorno de Enamorado que los diálogos están "avanzados, pero no cerrados" y que la principal diferencia está en que "Junior insiste en préstamo y Real en venta". El cuadro 'heroico' quiere aprovechar la buena temporada del extremo en Independiente Santa Fe y recibir un buen dinero por su transferencia definitiva.

La postura de Real Cartagena sería inamovible y no se presentarían más avances en caso de que Junior no presente una oferta para adquirir el pase de José Enamorado, por lo que sus agentes buscan "alguna alternativa" de una propuesta en el exterior, si no llega a prosperar la negociación con el 'tiburón'. Tiempo al tiempo.