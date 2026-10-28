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Dólar en Colombia sorprende este 28 de octubre: llegó a su nivel más bajo en semanas

El dólar en Colombia sigue bajando este 28 de octubre y alcanza su nivel más bajo desde septiembre. Conozca la TRM y cómo abrió la jornada.

Dólar en Colombia sorprende este 28 de octubre: llegó a su nivel más bajo en semanas
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
08:31 a. m.
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El precio del dólar en Colombia continúa mostrando movimientos que llaman la atención del mercado.

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Este miércoles 28 de octubre de 2026, la moneda estadounidense comenzó las negociaciones con una ligera caída frente a la tasa oficial, en medio de una tendencia bajista que se ha mantenido durante las últimas semanas.

¿A cómo está el dólar en Colombia hoy, 28 de octubre?

De acuerdo con los primeros reportes del mercado cambiario, el dólar abrió la jornada en $3.145, es decir, $3,02 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida para este miércoles en $3.148,02.

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Sin embargo, durante los primeros minutos de negociación, la divisa registró un repunte y llegó a ubicarse aproximadamente cuatro pesos por encima de la TRM.

La tasa oficial, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, presentó una disminución de $9,92 frente al martes 27 de octubre, cuando se encontraba en $3.157,94. Esto representa una caída diaria del 0,31 %.

Con este comportamiento, la TRM alcanzó su nivel más bajo desde el pasado 17 de septiembre, reflejando el fortalecimiento que ha experimentado el peso colombiano frente al dólar.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La caída de la moneda estadounidense resulta más significativa al comparar su cotización con otros periodos.

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Frente al miércoles anterior, el dólar registra una disminución de $15,74, equivalente al 0,5 %. Mientras tanto, durante el último mes, la reducción alcanza los $158,84, es decir, un 4,8 %.

La diferencia es todavía mayor frente al comienzo de 2026, pues la TRM ha descendido $609,06, lo que representa una caída del 16,21 %.

En comparación con el mismo día de 2025, la disminución llega al 18,11 %.

Estos movimientos pueden favorecer a quienes compran productos importados o tienen obligaciones en dólares, aunque el beneficio depende de los precios comerciales y las condiciones de cada operación.

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