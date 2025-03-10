CANAL RCN
Volvió a pasar: otro jugador de América de Cali reveló que sueña con jugar en Junior

Después de la polémica en torno a jugadores como Cristian Barrios y Duván Vergara, una reciente incorporación de América de Cali también reveló que quiere ser 'rojiblanco'.

América de Cali Junior
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
12:22 p. m.
América de Cali sostuvo su 'paternidad' sobre Junior de Barranquilla en el reciente duelo de los cuartos de final de la Copa BetPlay donde los caleños lograron conseguir una ventaja de 2-1 jugando como visitantes y ahora deberán definir su paso a semifinales en el Pascual Guerrero.

'La Mechita' se impuso con goles de Andrés Felipe Roa y el peruano Luis Ramos, mientras que el gol del descuento fue obra de paraguayo Javier Báez. Mientras llega la fecha de la revancha, hay controversia por unas declaraciones postpartido.

Jugador de América de Cali y su deseo de jugar en Junior

Justamente uno de los goleadores, Andrés Felipe Roa, quien recientemente firmó su contrato con América de Cali, habló con los medios de comunicación en zona mixta al final del encuentro, donde le consultaron sobre si existe el deseo de jugar en Junior, considerando que es oriundo de Sabanalarga, Atlántico.

Ante esto, el jugador comentó que nunca se ha presentado la oportunidad, pero confesó que sí le gustaría representar en algún momento al equipo de su región. "Mi deseo por jugar acá siempre ha estado, pero mi presente es América"

Además, resaltó que su nombre siempre ha estado vinculado a rumores sobre la posibilidad de ser jugador de Junior, pero no se ha presentado nada concreto. "Cada seis meses cuando tengo la posibilidad de estar libre siempre sueno, pero la verdad nunca hubo nada concreto, la vez que hubo algo fue hace mucho tiempo".

La controversia por Cristian Barrios y Duván Vergara

Esta situación no es nueva para los hinchas de América de Cali, pues en el pasado ya hubo jugadores que, ante las mismas preguntas de la prensa barranquillera, también expresaron su deseo de vestir la camiseta de Junior.

En su momento fueron dos de los referentes del equipo, Duván Vergara, confeso hincha de Junior y Cristian Barrios, quien nació en Barranquilla y tendría su afinidad con este club. Ambos expresaron que sí les gustaría, situación que desencadenó una fuerte ola de críticas, pues sus declaraciones fueron en un momento determinante de la temporada pasada.

