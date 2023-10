¿Y el balón? El descuido de Wilmar Roldán que causó risas en todo el Metropolitano

El fútbol colombiano está lleno de momentos curiosos fecha tras fecha y en el último partido del Junior de Barranquilla frente a Once Caldas se registró un momento bastante gracioso que incluso causó la risa de varios de los jugadores en el campo del Metropolitano.

Junior de Barranquilla consiguió una importante victoria este sábado 21 de octubre frente a Once Caldas que lo metió parcialmente al grupo de los ocho clasificados y el encuentro registró un momento muy gracioso en el que se vio cómo el experimentado árbitro Wilmar Roldán se olvidó del balón y dio el pitazo inicial.

Descuido gracioso de Wilmar Roldán

Todo estaba listo en el Metropolitano de Barranquilla para que iniciara el juego entre Junior y Once Caldas, los jugadores estaban ocupando sus posiciones y el árbitro Wilmar Roldán preparaba el cronómetro, sin embargo, se les olvidaba un pequeño detalle y era que no había balón para jugar.

Roldán dio inicio al partido y el futbolista del Once Caldas encargado de realizar el saque no pudo hacerlo porque no había esférico en la mitad del terreno. Inmediatamente tanto los jugadores de ambos equipos, como al árbitro central, se les escapó una leve sonrisa al no tener en cuenta el elemento más importante para jugar al fútbol.

INICIO SIN BALON

Wilmar Roldán con toda la experiencia que tiene no se dió cuenta de un pequeño detalle, NO había balón en el centro del campo para iniciar el juego Junior vs Once Caldas, hizo la señal, pito e inicio el juego y fue ahí donde se percató que no había balon

😂🤣😂 pic.twitter.com/PsVNz4HUwO — joseborda (@joseborda1) October 22, 2023

Las imágenes que se vieron en el Metropolitano se hicieron virales rápidamente en redes sociales y algunos señalaron que a pesar de la gran experiencia internacional por parte de Wilmar Roldán, nadie está exento a un descuido.

Finalmente, el conjunto rojiblanco logró imponerse en Barranquilla frente a Once Caldas y con la mínima diferencia en el marcador pudo alcanzar la octava posición en la tabla para seguir soñando con meterse a los cuadrangulares semifinales.