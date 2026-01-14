Problemas: ¿por qué Luis Fernando Muriel no fue presentado junto a todo el plantel de Junior?

Junior de Barranquilla vivió este miércoles 13 de enero una noche especial con la presentación oficial de su plantel para la nueva temporada, un evento cargado de expectativa por los nombres que reforzaron al equipo con miras a los retos locales e internacionales, especialmente la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de la gala del campeón, una ausencia no pasó desapercibida y terminó robándose buena parte de la conversación: la de Luis Fernando Muriel.

El delantero, considerado el fichaje más mediático y esperado del mercado rojiblanco, no apareció junto al resto de sus compañeros en el acto protocolario. La situación generó sorpresa entre los asistentes y, de inmediato, trasladó la discusión a las redes sociales, donde los hinchas comenzaron a preguntarse por las razones de su ausencia y si existía algún inconveniente de última hora con la operación.

La ausencia de Muriel que encendió las dudas

Durante los días previos se había informado que Muriel estaría presente en la presentación oficial del equipo, compartiendo escenario con las demás figuras que afrontarán la temporada 2026. Por eso, al no verlo en la tarima, muchos aficionados expresaron inquietud y especularon sobre posibles problemas físicos, administrativos o incluso contractuales.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes, preguntas y teorías, reflejando la expectativa que despierta el atacante, quien llega tras su paso por el Orlando City de la MLS y con una trayectoria que ilusiona a la afición barranquillera. Para Junior, la incorporación de Muriel representa no solo un salto de calidad en la zona ofensiva, sino también un golpe de autoridad de cara a la competencia internacional.

Fuad Char llevó tranquilidad a la afición rojiblanca

Ante el creciente ruido mediático, Fuad Char, máximo accionista del club, se encargó de aclarar la situación antes del inicio de la gala. El directivo explicó que el fichaje de Muriel está completamente acordado en su parte contractual y que no existe ningún problema de fondo que ponga en riesgo su llegada al equipo.

Según detalló Char, la ausencia del delantero se debió únicamente a algunos aspectos pendientes en los exámenes médicos, los cuales el club decidió revisar con mayor detenimiento antes de hacer la presentación oficial. Desde la dirigencia fueron enfáticos en señalar que no se trata de una lesión grave ni de un inconveniente físico preocupante, sino de un proceso normal dentro de una negociación de esta magnitud.

El dirigente también aprovechó para referirse a otros movimientos del mercado, como el caso de Cristian Barrios, confirmando que su vinculación está cerrada y que solo restan trámites médicos para oficializarla. De esta manera, Junior busca enviar un mensaje de calma y confianza a su hinchada.

Todo indica que es cuestión de tiempo para que Luis Fernando Muriel vista oficialmente la camiseta rojiblanca. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo y el club se prepara para anunciar, en el momento oportuno, la incorporación de una de las grandes apuestas para soñar en grande durante esta temporada.