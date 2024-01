Luis Díaz se quedará sin entrenador a final de temporada: Klopp anunció su salida

Una fuerte noticia sacudió el mundo de la Premier League este viernes 26 de enero. En las últimas horas, se dio a conocer que Jürgen Klopp estaría dispuesto a dejar al Liverpool a final de la temporada, pues al parecer el entrenador quiere tomar nuevos aires y considera que su etapa con los ‘Reds’ ya terminó.

Según dio a conocer la página oficial Liverpool, el entrenador alemán ya tendría pensada esta decisión hace mucho tiempo, pero durante los últimos días se la dio a conocer a las directivas del equipo inglés, quienes al parecer aceptaron y respetaron la decisión de uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial.

“Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador de #LFC al final de la temporada, tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en verano”, aseguró la cuenta oficial del Liverpool sobre la decisión que tomó Jürgen Klopp de dejar el club en el mes de junio.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.