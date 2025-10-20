Jürgen Klopp habló sobre el reemplazo de Luis Díaz en Liverpool y entregó contundente mensaje

Luis Díaz sigue pasando por un gran momento en el Bayern Múnich, mientras que las cosas en Liverpool se han complicado a lo largo de los últimos partidos. El colombiano todavía no sabe que es perder o empatar en el fútbol alemán, mientras que su anterior equipo arrastra cuatro derrotas consecutivas de la mano de Arne Slot.

Esta situación ha provocado que muchos en Inglaterra extrañen a 'Lucho', mientras que se cuestiona la llegada de varios jugadores por cientos de millones de euros, como Florian Wirtz (125M), Alexander Isak (145M) o Hugo Ekitiké (95M).

¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre los refuerzos del Liverpool?

Jürgen Klopp, el técnico que pidió el fichaje de Luis Díaz en Liverpool y lo dirigió por dos años y medio, habló sobre la situación actual del equipo y del bajo rendimiento de los nuevos jugadores, a lo que los defendió y pidió paciencia, indicando que las críticas son desproporcionadas.

En diálogo con The Diary Of A CEO, comentó. "Todos se comerán sus palabras si utilizan las palabras equivocadas con Florian Wirtz. Es un talento increíble", dijo inicialmente sobre el volante alemán, a quien la prensa lo ha descrito como el reemplazo de Díaz.

Asimismo, también se refirió a Alexander Isak y a Hugo Ekitiké: "Isak es un delantero increíble, Ekitiké es un jugador increíble. Solo son jugadores ofensivos, pero es un gran equipo. Están mejorando y podría ser la plantilla perfecta".

Las fuertes críticas para Florian Wirtz en Liverpool

Prensa y redes sociales se han pronunciado fuertemente sobre el rendimiento de Wirtz, así como de los otros grandes fichajes del Liverpool en este mercado de transferencias. El volante de 22 años ha jugado 10 partidos, pero no ha participado en ningún gol del equipo hasta el momento.

Entre tanto, Isak, el delantero más caro en la historia del club, solo ha marcado un gol, mientras que Ekitiké, quien ha sido el de mejor rendimiento de los tres, ha sido relegado al banco de suplentes por una absurda expulsión al quitarse la camiseta estando amonestado. Sin embargo, Klopp insistió en que todo estará bien y esta adaptación de nuevos jugadores es apenas normal en el fútbol.