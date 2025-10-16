El regalo de casi $400 millones del Bayern Múnich a Luis Díaz en su regreso a Alemania

Luego de su destacada participación con la selección Colombia en los amistosos internacionales frente a México y Canadá, Luis Díaz regresará a Alemania con una grata sorpresa esperándolo en Múnich. El extremo guajiro, que brilló en la goleada 4-0 sobre los mexicanos y también fue titular en el empate 0-0 ante los canadienses, volverá a concentrarse con el Bayern Múnich en medio de un ambiente de entusiasmo y grandes expectativas por su rendimiento.

Según medios y reportes oficiales del club bávaro, todos los futbolistas del plantel profesional recibirán un nuevo vehículo como parte de la alianza institucional con Audi, patrocinador automotriz del equipo desde hace varios años. Este beneficio forma parte de la renovación anual del acuerdo, mediante el cual cada jugador escoge un modelo de la marca para su uso personal durante la temporada.

Un Audi Q8 TFSI e, el nuevo “juguete” del colombiano

En el caso de Luis Díaz, se conoció que que el colombiano manejará un Audi Q8 TFSI e, un lujoso SUV híbrido enchufable que combina potencia, elegancia y tecnología de última generación. El vehículo representa no solo un símbolo de estatus, sino también la apuesta del club por la sostenibilidad y la eficiencia energética.

El nuevo automóvil del atacante está valorado en cerca de 398 millones de pesos colombianos, y refleja la filosofía compartida entre Audi y el Bayern: innovación, responsabilidad ambiental y excelencia en el rendimiento. Con tracción total, motor eléctrico complementado por un potente propulsor de combustión y acabados de lujo, el modelo elegido por Díaz es considerado uno de los más completos de su categoría.

Un regreso con motivación extra

La llegada del guajiro a Múnich está prevista para las próximas horas, y su incorporación al plantel se da justo antes del clásico frente al Borussia Dortmund. El lujoso regalo será, sin duda, un incentivo adicional para el colombiano, que atraviesa un gran momento tanto en la selección como en su nuevo club.

Luis Díaz, que continúa ganándose el cariño de los hinchas bávaros, suma así otro motivo para sonreír: un vehículo que refleja su estatus de figura internacional y el respaldo total de una institución que confía plenamente en su talento.