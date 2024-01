Tremendo susto: el angustiante momento que vivió Jürgen Klopp tras victoria de Liverpool

El triunfo del Liverpool sobre Newcastle se vivió con toda la emoción. Los 'reds' comenzaron de manera inmejorable el 2024 goleando 4-2 en casa para ser más líderes que nunca de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre Aston Villa y Arsenal, y a la espera de que Manchester City se ponga al día en el calendario.

La victoria del conjunto de Anfield dejó imágenes emotivas y también divertidas. Por un lado estuvo la alegría de todo el plantel por haber superado una prueba que por momentos se puso bastante complicada durante el partido. Y por el otro, durante todo el día ha sido tendencia en redes sociales la reacción a pura risa de Luis Díaz ante el fuerte regaño de Jürgen Klopp a un jugador por una acción sobre el final del compromiso.

Pero ese no fue el único capítulo divertido que protagonizó el entrenador alemán, cuya característica euforia que siempre muestra en cada partido casi le juega una mala pasada esta vez contra Newcastle y que le pudo haber ocasionado problemas en su hogar.

Y es que al final del encuentro, como es habitual, Klopp pisó el terreno de juego para aplaudir a la hinchada presente en Anfield y agradecerles por su apoyo, pero cuando se iba a devolver al vestuario algo lo detuvo. El DT se percató que no tenía consigo su anillo de matrimonio y empezó a buscarlo de manera desesperada sobre el césped.

Tan preocupado se le vio, que empezó a pedir ayuda a las personas que tenía cerca. Lo divertido fue que el camarógrafo de la transmisión que lo estaba grabando fue quien encontró el anillo. Klopp pudo respirar y besó la joya delante del lente demostrando todo el valor que tiene.

Ya después en su camino al camerino, Jürgen Klopp tuvo la entrevista habitual con el canal oficial de la transmisión y se refirió al suceso, asegurando que no le da ninguna importancia cuando pierde algo de valor material, pero en esta ocasión era diferente y su preocupación se dio por la importancia sentimental que tiene esta joya en particular. Además, le agradeció públicamente al camarógrafo y lo tildó de ser el "héroe del año" para él.

