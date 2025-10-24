Dolor en el ciclismo mundial: falleció corredor tras estar varias semanas en coma

El deporte del ciclismo se viste de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Kevin Bonaldo, el joven ciclista italiano de 25 años, quien perdió la batalla por su vida este viernes después de permanecer un mes en estado de coma.

Bonaldo, integrante del equipo Sc Padovani Polo Cherry Bank, había sido ingresado en el Hospital San Bortolo de Vicenza, en el norte de Italia, tras sufrir un paro cardíaco que lo fulminó mientras competía en la tradicional carrera conocida como la 'Pequeña Sanremo', el pasado 21 de septiembre.

La noticia de su deceso ha conmocionado a la comunidad ciclista y deportiva en general, poniendo un doloroso foco en los riesgos inherentes a las disciplinas de alta exigencia física. Desde aquel fatídico domingo de septiembre, la esperanza se había mantenido tenue entre sus familiares, amigos y compañeros de equipo, quienes siguieron de cerca la evolución de su estado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico y algunas señales iniciales que, según desveló su equipo, daban un ligero atisbo de recuperación en las semanas recientes, la situación se deterioró irreversiblemente en las últimas horas, desembocando en este desenlace fatal.

Kevin Bonaldo era reconocido en el circuito por su dedicación y un prometedor futuro. A pesar de su juventud, había superado diversas pruebas complicadas en su carrera deportiva para alcanzar el nivel en el que se encontraba.

Su palmarés incluía actuaciones destacadas en competiciones internacionales, como el quinto puesto que logró en la cuarta etapa de la Dookola Mazowsza, celebrada en Polonia. Su energía y espíritu competitivo eran un motor para su equipo y una inspiración para los ciclistas más jóvenes.

El presidente del Sc Padovani Polo Cherry Bank, Galdino Peruzzo, expresó el profundo dolor de la formación deportiva ante la pérdida. "Desde el pasado 21 de septiembre comenzó una espera llena de inquietud que, lamentablemente, concluyó con esta trágica noticia", declaró Peruzzo.

"Hemos llevado a Kevin con nosotros en todas las carreras de este final de temporada. Nos unimos a la familia para hacerles sentir todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en este dolor", añadió, reflejando el sentir de toda una estructura que ha vivido en vilo durante el último mes.