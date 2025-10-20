Luto en el fútbol internacional: joven promesa habría sido secuestrado y asesinado, esta fue la razón

Hay dolor profundo en el balompié internacional luego de conocerse el secuestro y la muerte de la joven promesa del fútbol africano, Cheikh Touré, portero que tenía grandes proyecciones a sus 18 años de edad.

El cuerpo del deportista sin vida fue hallado en Kumasi, Ghana, después de haber sido presuntamente víctima de una sofisticada red de tráfico de personas y estafa que se aprovecha de los sueños de jóvenes atletas africanos.

La razón de su muerte, según las primeras investigaciones y comunicados oficiales, apunta a la negativa de su familia a pagar un rescate exigido por los secuestradores, quienes operaban bajo el disfraz de "empresarios" o reclutadores de fútbol profesional.

El senegalés era miembro de la academia Esprit Foot de Yeumbeul, y era considerado una de las grandes esperanzas del fútbol juvenil senegalés. Su entorno y sus entrenadores confiaban en su talento y en su potencial para dar el salto al fútbol profesional en los próximos años, siguiendo la estela de otros exitosos futbolistas de su país.

Touré fue víctima de estafa de una red criminal

De acuerdo con la información recabada por el Ministerio de Integración Africana, de Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior de Senegal, Touré fue víctima de una estafa que culminó en un secuestro. Las autoridades senegalesas, en colaboración con la policía de Ghana, han detallado que, una vez que el joven estuvo en territorio ghanés, fue retenido por sus captores, quienes posteriormente contactaron a su familia en Senegal para exigir una suma de dinero a cambio de su liberación.

La desesperada familia de Cheikh Touré, en medio de una angustiosa espera, no logró reunir la cantidad de dinero demandada por los secuestradores. Tras la negativa o la imposibilidad de cumplir con la extorsión, los criminales cumplieron su macabra amenaza.

El cuerpo del joven portero fue encontrado en la morgue Ebenezer de Tafo, en la región Ashanti, a unos 250 kilómetros de la capital ghanesa, Accra. La noticia de su fallecimiento, registrada oficialmente el pasado sábado 18 de octubre de 2025, ha generado una ola de indignación y tristeza en Senegal.