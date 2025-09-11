CANAL RCN
Escándalo en México: la dura entrada que lesionó a Kevin Mier y desató la polémica

Escándalo en México por la dura entrada que recibió Kevin Mier durante el partido de Cruz Azul ante Pumas. El colombiano salió lesionado y preocupa su estado.

Kevin-Mier-lesión
Foto: Captura de pantalla

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
10:40 a. m.
El arquero colombiano Kevin Mier encendió las alarmas en el Cruz Azul y en la Selección Colombia luego de sufrir una fuerte lesión durante el partido frente a Pumas, por la jornada 17 de la Liga MX 2025, disputado en el estadio Banorte de Ciudad de México.

El guardameta salió del campo con visibles gestos de dolor tras una dura entrada del panameño Adalberto Carrasquilla, que generó indignación entre los hinchas.

Así fue la jugada en la que Kevin Mier salió lesionado

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta el minuto 44', cuando Mier controlaba el balón dentro de su área y Carrasquilla se lanzó con fuerza desmedida en busca de la pelota.

El mediocampista fue con los taches por delante y terminó golpeando con violencia la pierna del colombiano.

Mier cayó de inmediato al suelo, y sus compañeros pidieron asistencia médica urgente. Tras unos minutos de atención, el arquero fue retirado del campo entre aplausos y preocupación por parte de la afición celeste.

Polémica decisión arbitral y estudios médicos

El árbitro Fernando Hernández mostró inicialmente tarjeta amarilla a Carrasquilla. No obstante, el VAR intervino para revisar la acción, ya que el contacto parecía merecer una sanción más severa.

Pese a ello, el juez mantuvo su decisión, generando molestia en el banquillo de Cruz Azul y en las redes sociales.

Por el momento, el club confirmó que Mier será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión y descartar una posible fractura.

Su ausencia sería un golpe duro tanto para el conjunto mexicano, que pelea su clasificación, como para la Selección Colombia, a pesar de no haber sido convocado para los amistosos de octubre.

