Así fue el último partido de James Rodríguez con León: asistencia de crack y ovación de la hinchada

El paso de James Rodríguez por el fútbol mexicano parece llegar a su fin. Este sábado, el colombiano habría disputado su último partido con el Club León en la derrota 2-1 frente al Puebla por la fecha 17 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Aunque su equipo cerró un semestre para el olvido, el mediocampista volvió a brillar con su talento y recibió el reconocimiento del público en el estadio Nou Camp.

Número 10 con clase y precisión

James Rodríguez fue titular y jugó 83 minutos, tiempo suficiente para dejar su sello con una asistencia de lujo que permitió el empate parcial.

Con un pase medido y preciso, dejó a Iván Moreno solo frente al arco para que marcara con un derechazo cruzado el 1-1. Fue su segunda asistencia del torneo, reflejo de que, pese a las dificultades colectivas, el colombiano mantuvo su nivel técnico y liderazgo dentro del campo.

Su aporte, sin embargo, no alcanzó para evitar la caída de los “Esmeraldas”, que cerraron el campeonato en la penúltima posición con apenas 13 puntos y nueve partidos sin conocer la victoria.

Aplausos y posible despedida de James en León

Cuando fue reemplazado al minuto 83, gran parte de los hinchas en el Nou Camp se levantaron para aplaudirlo.

El futuro del mediocampista sigue siendo incierto, pero todo indica que su etapa con el León llegó a su fin. En 2026 podría vestir una nueva camiseta, y estos aplausos podrían haber sido el adiós de los fanáticos mexicanos a uno de los jugadores más talentosos que ha pasado por su club.