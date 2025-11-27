CANAL RCN
Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?

Santa Fe confirmó un desgarro grado 2 de Santiago Mosquera, lesión que lo dejará entre 4 y 8 meses fuera.

Santiago Mosquera
Foto: Santa Fe e IG del jugador

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
03:23 p. m.
Independiente Santa Fe recibió una de las noticias más dolorosas del semestre. Harold Santiago Mosquera, una de las grandes figuras del equipo en 2025, sufrió una lesión de consideración en el partido ante Deportes Tolima, encuentro que los cardenales perdieron 2-1.

El extremo no pudo terminar el juego y, al salir del campo, dejó entrever que podría haber sido su última presentación con la camiseta roja.

El diagnóstico que encendió las alarmas

En zona mixta, Mosquera había advertido que la molestia sentida era “seria” y que, por su situación contractual, podría tratarse de su despedida del club. Las preocupaciones se confirmaron este jueves cuando Santa Fe publicó el parte médico oficial:

"Una vez realizados los respectivos exámenes, el jugador Harold Santiago Mosquera presenta un desgarro parcial (grado 2) del bíceps femoral izquierdo".

De acuerdo con especialistas en medicina deportiva, este tipo de lesión requiere entre 4 y 8 meses de recuperación, dependiendo de la evolución y del trabajo fisioterapéutico. Por ese tiempo estimado, el extremo difícilmente volverá a competir antes de finalizar su contrato.

¿Fue su último partido con Santa Fe?

Las posibilidades de continuidad son bajas. Mosquera termina vínculo con Santa Fe en las próximas semanas y, según distintas fuentes del mercado, su renovación es poco probable.

Dentro del entorno del club se da casi por hecho que no seguirá porque su buen rendimiento lo había puesto en la mira de otros equipos del país e incluso del exterior.

Uno de los interesados sería América de Cali, que estaría siguiendo de cerca la situación del jugador. Aunque no hay un anuncio oficial, en el entorno del fútbol colombiano se comenta que el club escarlata ve en Mosquera un refuerzo ideal para potenciar su zona ofensiva en 2026.

Mientras tanto, en Santa Fe queda la sensación amarga de haber perdido a una de sus figuras justo en el remate del campeonato, donde aún tiene posibilidades de volver a llegar a la final.

