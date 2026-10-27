¿Qué pasó con la venta de Millonarios? Kapital Football Group tomó una decisión

Kapital Football Group decidió retirarse de las negociaciones para comprar a Millonarios. Según el periodista Antonio Casale, la falta de claridad en varios aspectos y las inquietudes relacionadas con el estadio El Campín influyeron en la decisión.

La posible venta de Millonarios FC sufrió un nuevo revés. La firma inversora decidió retirarse de las negociaciones para adquirir el club bogotano, pese a haber mostrado su interés en adquirir al cuadro 'embajador'.

Kapital Football Group desiste en comprar a Millonarios

“Estamos en capacidad de informar que KAPITAL FOOTBALL GROUP se retira de la negociación de la compra de Millonarios”, publicó el comunicador.

De acuerdo con la información divulgada por Casale, la firma inversora habría manifestado inconformidad por la falta de claridad del club en diferentes aspectos de la negociación. Además, el asunto relacionado con el estadio El Campín habría generado especial preocupación entre los interesados en concretar la operación.

La decisión llama la atención porque, según el periodista, Kapital Football Group había completado los requisitos exigidos para avanzar en el proceso. Sin embargo, las inquietudes señaladas terminaron por llevar al grupo a dar un paso al costado.

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Por ahora, no se conocen públicamente todos los detalles de las diferencias que habrían surgido durante las conversaciones ni las condiciones específicas que llevaron a la firma a desistir de la compra.

¿Por qué la firma inversora desistió del negocio con Millonarios?

El grupo inversor estaba interesado en adquirir la participación mayoritaria del club, actualmente vinculada a Amber Capital a través de Azul & Blanco S. A. Informaciones previas habían señalado que las conversaciones estaban avanzadas, aunque la operación todavía no se había cerrado oficialmente.

Uno de los asuntos que habría generado inquietud fue la situación de El Campín, escenario en el que Millonarios disputa sus partidos como local.

No hubo claridad por parte del club en varios aspectos y les parece ALTAMENTE INQUIETANTE el tema del estadio. A pesar de haber completado todos los requisitos, se retiran de la negociación, escribió Casale en su cuenta de X.

Mientras se define el panorama administrativo, el equipo continúa compitiendo en el campeonato colombiano. Millonarios suma 26 puntos y ocupa la cuarta posición de la tabla de la Liga BetPlay II-2026.

En el calendario, su próximo rival será América de Cali, previsto para el miércoles 4 de noviembre en el estadio El Campín.

Así, el club bogotano afronta dos escenarios distintos: la disputa deportiva por mantenerse entre los primeros lugares del torneo y la incertidumbre sobre una posible venta que, por ahora, pierde a uno de sus principales interesados.