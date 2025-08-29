Los jugadores del FPC que convocó Néstor Lorenzo contra todo pronóstico

La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 llega a su fin y la Selección Colombia se prepara para sellar su clasificación.

El director técnico Néstor Lorenzo reveló la nómina de convocados y el estratega sorprendió con la inclusión de varios jugadores del fútbol profesional colombiano (FPC), demostrando que el nivel de la liga local es tenido en cuenta.

El regreso de veteranos y la oportunidad para talentos locales marcan un punto de inflexión en el proceso de la ‘tricolor’, que busca consolidar su boleto mundialista en los próximos dos compromisos.

Jugadores del FPC que convocó Néstor Lorenzo para jugar contra Bolivia y Venezuela

Con un pie y medio en la próxima Copa del Mundo, el combinado nacional necesita apenas un empate para asegurar su cupo de forma matemática.

El primer desafío será ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, un fortín para la Selección, y luego cerrará su participación como visitante frente a Venezuela.

En este contexto de máxima presión, Lorenzo optó por reforzar su plantilla con futbolistas de la Liga BetPlay que atraviesan un gran momento, una decisión que, para muchos, es una apuesta arriesgada pero necesaria para afrontar los desafíos que se aproximan.

De la Liga BetPlay a la Selección Colombia: los llamados por Néstor Lorenzo

Entre los nombres se encuentran los de Marino Hinestroza, Andrés Felipe Román, David Ospina y Dayro Moreno.

Este último, en particular, ha generado un sinfín de comentarios, pues a pesar de ser el máximo goleador del FPC, muchos lo consideraban un ciclo cerrado en la Selección Colombia.

Su convocatoria es vista como un reconocimiento a su trayectoria y a su gran presente, una oportunidad para aportar experiencia y contundencia en el ataque.

Este gesto del entrenador ha demostrado que, para él, el buen rendimiento no tiene edad ni un lugar de procedencia específico.

Así, los jugadores del FPC que convocó Néstor Lorenzo no solo son un reflejo de un fútbol local que resurge, sino de una visión de juego que privilegia el momento y la efectividad sobre cualquier otro criterio.