CANAL RCN
Deportes

Los jugadores del FPC que convocó Néstor Lorenzo contra todo pronóstico

Los convocados del fútbol profesional colombiano que llamó Néstor Lorenzo para jugar contra Bolivia y Venezuela.

Convocados Néstor Lorenzo Selección Colombia fútbol colombiano
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 llega a su fin y la Selección Colombia se prepara para sellar su clasificación.

El director técnico Néstor Lorenzo reveló la nómina de convocados y el estratega sorprendió con la inclusión de varios jugadores del fútbol profesional colombiano (FPC), demostrando que el nivel de la liga local es tenido en cuenta.

Atención: esta es la convocatoria con la que la selección Colombia buscará el paso al Mundial 2026
RELACIONADO

Atención: esta es la convocatoria con la que la selección Colombia buscará el paso al Mundial 2026

El regreso de veteranos y la oportunidad para talentos locales marcan un punto de inflexión en el proceso de la ‘tricolor’, que busca consolidar su boleto mundialista en los próximos dos compromisos.

Jugadores del FPC que convocó Néstor Lorenzo para jugar contra Bolivia y Venezuela

Con un pie y medio en la próxima Copa del Mundo, el combinado nacional necesita apenas un empate para asegurar su cupo de forma matemática.

El primer desafío será ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, un fortín para la Selección, y luego cerrará su participación como visitante frente a Venezuela.

En este contexto de máxima presión, Lorenzo optó por reforzar su plantilla con futbolistas de la Liga BetPlay que atraviesan un gran momento, una decisión que, para muchos, es una apuesta arriesgada pero necesaria para afrontar los desafíos que se aproximan.

De la Liga BetPlay a la Selección Colombia: los llamados por Néstor Lorenzo

Entre los nombres se encuentran los de Marino Hinestroza, Andrés Felipe Román, David Ospina y Dayro Moreno.

Es oficial: Dayro Moreno regresó a la Selección Colombia a días de cumplir 40 años
RELACIONADO

Es oficial: Dayro Moreno regresó a la Selección Colombia a días de cumplir 40 años

Este último, en particular, ha generado un sinfín de comentarios, pues a pesar de ser el máximo goleador del FPC, muchos lo consideraban un ciclo cerrado en la Selección Colombia.

Su convocatoria es vista como un reconocimiento a su trayectoria y a su gran presente, una oportunidad para aportar experiencia y contundencia en el ataque.

Este gesto del entrenador ha demostrado que, para él, el buen rendimiento no tiene edad ni un lugar de procedencia específico.

Jhon Jader Durán y las otras ausencias en la convocatoria de selección Colombia
RELACIONADO

Jhon Jader Durán y las otras ausencias en la convocatoria de selección Colombia

Así, los jugadores del FPC que convocó Néstor Lorenzo no solo son un reflejo de un fútbol local que resurge, sino de una visión de juego que privilegia el momento y la efectividad sobre cualquier otro criterio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Jhon Jader Durán y las otras ausencias en la convocatoria de selección Colombia

Selección Colombia

Es oficial: Dayro Moreno regresó a la Selección Colombia a días de cumplir 40 años

Selección Colombia

Atención: esta es la convocatoria con la que la selección Colombia buscará el paso al Mundial 2026

Otras Noticias

Venezuela

Ministro de Defensa dijo que no habrá despliegue adicional de tropas a la frontera con Venezuela

El ministro Pedro Sánchez se refirió al anuncio del presidente Petro de reforzar militarmente la frontera con Venezuela.

Estados Unidos

Migrantes venezolanos en Guantánamo expusieron las condiciones inhumanas que viven tras ser deportados

El crudo relato de los migrantes venezolanos sobre su detención en la base naval de Guantánamo, tras ser deportados por EE.UU.

Viral

Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol de hoy 29 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %