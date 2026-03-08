CANAL RCN
La escalofriante lesión tras una patada descalificadora que le da la vuelta al mundo

El ecuatoriano Jean Pierre Arroyo sufrió una terrible lesión por una patada descalificadora de uno de sus rivales. Vea la acción.

Lesión
Foto: zapping sports

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
08:09 a. m.
Un momento de profunda preocupación se vivió durante la tercera jornada de la LigaPro, luego de que el futbolista ecuatoriano Jean Pierre Arroyo Vernaza sufriera una grave lesión en medio de un partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. El incidente se produjo tras una fuerte entrada del defensor argentino Brian Negro, una acción que rápidamente generó impacto y preocupación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La jugada ocurrió en medio de una acción ofensiva del conjunto de Sangolquí. Arroyo Vernaza intentaba avanzar hacia el área rival cuando fue interceptado por el zaguero argentino, quien llegó tarde al balón y terminó impactando con gran fuerza la pierna del atacante. La violencia del contacto provocó una escena impactante que obligó a detener inmediatamente el compromiso.

Una jugada que estremeció al fútbol ecuatoriano

Las imágenes del momento han generado una fuerte reacción en redes sociales y medios deportivos debido a la gravedad del golpe. En la acción se observa cómo el delantero ecuatoriano sale despedido tras el choque, quedando tendido sobre el césped mientras el resto de jugadores y el cuerpo médico ingresaban rápidamente para asistirlo.

Según los primeros reportes, el impacto le provocó una fractura de consideración, lo que obligó a que el futbolista fuera retirado del campo con evidentes signos de dolor. La gravedad de la lesión encendió las alarmas entre sus compañeros, rivales y aficionados presentes en el estadio.

El partido, que formaba parte de la tercera fecha del campeonato ecuatoriano, quedó marcado por este lamentable episodio que opacó el desarrollo deportivo del encuentro.

Reacciones y mensajes de apoyo

Tras conocerse la magnitud de la lesión, las reacciones no tardaron en multiplicarse en diferentes plataformas digitales. Miles de aficionados, futbolistas y clubes enviaron mensajes de apoyo y fortaleza a Arroyo Vernaza, deseándole una pronta recuperación luego del duro momento vivido en el campo.

Al mismo tiempo, la acción de Brian Negro generó una ola de críticas por parte de seguidores del fútbol, quienes calificaron la entrada como excesivamente fuerte y peligrosa. Muchos consideran que este tipo de jugadas ponen en riesgo la integridad de los futbolistas y han pedido sanciones ejemplares.

Por ahora, el delantero de Independiente del Valle deberá iniciar un proceso de recuperación que, según estimaciones iniciales, podría mantenerlo alejado de las canchas durante varios meses. Mientras tanto, el caso continúa siendo tema de discusión en el fútbol ecuatoriano, que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la intensidad de las entradas y la protección de los jugadores dentro del terreno de juego.

