En video: Kylian Mbappé falló dos penales, erró gol sin arquero y salió lesionado con el PSG

Noche aciaga para Kylian Mbappé este miércoles en Montpellier: el delantero estrella del París SG falló dos penales en los primeros 10 minutos y tuvo que retirarse lesionado poco después, adversidad que llega a 13 días del partido de ida de octavos de final contra el Bayern Múnich.

La joya francesa no se encontró nunca en la cancha y al árbitro sancionar pena máxima a favor del PSG, Mbappé fue el encargado de ir al cobro. Sin embargo, no logró celebrar debido a que falló la pena máxima en un principio, luego se repitió el cobro y nuevamente se encontró con el arquero y el poste del arco rival, pero para completar, ‘Kiki’ erró un gol cantado en el remate del cobro, pues no tenía ninguna oposición.

¡INCREÍBLE! Benjamin Lecomte le atajó el penal a Mbappé, pero todo se repite porque el arquero se adelantó.



📺 Mirá la #Ligue1 por #StarPlusLA pic.twitter.com/kiKeROHL9C — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2023

¡¡MBAPPÉ FALLÓ OTRA VEZ EL PENAL!! Y EN EL REBOTE... ¿EL ERRADO DEL AÑO?



📺 Mirá la #Ligue1 por #StarPlusLA pic.twitter.com/0FarrWZj7v — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2023

Pero esto no fue todo en el partido de Mbappé, sobre el minuto 20, Kylian recibió un golpe en el muslo tras una falta de un rival y tuvo que retirase del terreno de juego, sustituido por el joven Hugo Ekitike.

Las cámaras de televisión mostraron al delantero galo tocarse por detrás del muslo de la pierna izquierda, en un típico gesto de una lesión muscular, cuando se retiraba hacia los vestuarios

Antes, Mbappé había fallado dos penales: el primero lo lanzó a la derecha de Benjamin Lecompte y el portero fichado hace una semana del RCD Espanyol lo atajó con una gran estirada (8).

Dos minutos después, Mbappé ejecutó al otro lado, pero Lecompte volvió a adivinar la trayectoria del balón para tocarlo lo justo y que se estrellase en el palo (10).

A la media hora de juego, fue el central español Sergio Ramos el que tuvo que abandonar la cancha tras recibir un golpe en la cabeza.